Свежий выпуск В духе стратегического партнерства Ербол ТИШКАМБАЕВ

Поздравив дипломата с назначением, спикер Мажилиса выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению политического диалога и взаимопонимания между двумя странами. Особое внимание собеседники уделили прошедшим президентским выборам в Казахстане. Отметив беспрецедентно высокую явку избирателей и высочайший уровень поддержки казахстанцами Нурсултана Назарбаева­, К. Джакупов подчеркнул, что народ Казахстана проголосовал за продолжение политического курса Президента страны, за мир и стабильность.

Д. Крол в свою очередь поздравил казах­станцев с успешно проведенными выборами Президента, итоги которых, по мнению дип­ломата, четко отразили волю народа страны. По словам американского посла, Казахстан на сегодня достиг впечатляющих результатов, и планы Президента Казахстана по дальнейшему развитию страны открывают для нашего государства большие перспективы.

Особую значимость для будущего Казахстана, по мнению собеседников, имеют пять институциональных реформ, инициированных Лидером нации. По словам председателя Мажилиса, их поэтапной эффективной реализации будет способствовать созданная Национальная комиссия по модернизации. К. Джакупов и Д. Крол отметили также стратегический характер казахстанско-американских отношений, выразив уверенность, что у стран большой потенциал в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, сфере технологий и инноваций, а также в развитии межпарламентского сотрудничества.

Спикер Мажилиса проинформировал американского диплома­та о реализуемых в Казахстане важнейших программах – Стратегии «Казахстан-2050» и «Нұрлы жол».

Собеседники были едины во мнении, что все преобразования в Казахстане направлены на рост благополучия и укрепление стабильнос­ти в стране.