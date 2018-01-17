В духе времени

– Модернизация общественного сознания – это адаптация общества к изменяющимся глобальным процессам. Идеи, обозначенные в программной статье, являются катализатором реализации президентской программы «Модернизация 3.0». В связи с этим ставятся масштабные задачи по социальной модернизации через духовное возрождение, сохранение и развитие традиций и обычаев, – говорит заместитель председателя экспертного совета по реализации программы «Рухани жаңғыру» по Актюбинской облас­ти Бауыржан Жунусов. – Концептуальное содержание статьи Главы государства базируется на Стратегии «Казахстан-2050» и на основных принципах общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

В проектном офисе работает группа ведущих ученых университета. В рамках программного документа ими разработан годовой план, состоящий из 102 пунк­тов и 82 медиапроек­тов. В свет уже вышло более 50 научных статей сотрудников вуза. Повседневно ведется работа по разъяснению политики государства по модернизации общественного сознания среди населения. Дополнительно в вузе открыта специальность «история и религиоведение», создан парк инновационных технологий, прорабатывается возможность подготовки преподавателей по двум родственным предметам для обеспечения кадрами сельских школ. При поддержке меценатов открыты кабинеты, посвященные выдающимся деятелям, переформатированы кабинет «Абаеведение», музей и лаборатория «Жубановедение».

Для формирования и воспитания у подрастающего поколения духа патриотизма, любви к родному краю вузом намечена большая работа экспедиционных групп Науч­но-исследовательского центра истории, этнографии и археологии. Их деятельность будет способствовать реализации спецпроектов «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана». Запланированы мероприятия по популяризации богатой истории, культурных традиций и духовных ценностей облас­ти: в частности, поездки групп по сакральным местам региона, посещение памятников мемо­риально-культового зодчества (мавзолей Абат-Байтак, мемориальные комплексы Есет-батыра, Кобыланды-батыра, «Хан моласы»). Будут развиваться краеведческое образование, внутренний туризм, вестись подготовка базовых учебных пособий для вузов, проходить повышение квалификации педагогов. Уже ведутся раскопки, изучаются памятники средневековья. Один из проектов – открытие археологичес­ких памятников на территории Западного Казахстана IV–V веков через «Гугл-спутник».

Как отметил Бауыржан Жунусов, в области также успешно проходят акция «Туған жерге тағзым!», дни районов «Туған жерім – нұрлы елім». В числе наиболее значимых проектов – строительство местным бизнес-сообществом хоккейного модуля (240 млн тенге), областного историко-крае­ведческого музея (635 млн тенге), центра искусств, дома-музея «Жұбановтар әлемі» (300 млн тенге), парков и скверов (300 млн тенге), ремонт социальных объектов, развитие инфраструктуры населенных пунктов на основе государственно-частного парт­нерства. В области был проведен республиканский форум «Туған жер», цель которого – содействие земляков развитию родного края. В работе форума приняли участие 300 земляков-актюбинцев из дальнего и ближнего зарубежья: США, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Украины, Армении и Азербайджана.

Проект «Казахстанская культура в современном мире» основывается на сохранении национально-культурной идентичности в условиях глобализации, популяризации достижений отечественного искусства. В области предусмотрены мероприятия, пропагандирующие национальные традиции и обычаи, язык и музыку, литературу. Уже проведены мероприятия в честь 350-летия Есет-батыра, 180-летия Дербисалы Беркимбаева, 150-летия Кокжарской ярмарки, организован международный конкурс «Ақжелең», посвященный известному композитору Казангапу Тлепбергенулы, республиканский конкурс «Жібек жолы», а также мүшайра – состязание акынов по случаю 90-летия Газизы Жубановой.

В Орске (Российская Федерация) была организована этнографическая передвижная выставка «Теплые традиции Актюбинской земли» из фондов Актюбинского областного историко-краеведческого музея. При поддержке земляков-меценатов в прошлом году были воздвигнуты памятники Есет-батыру, Нагашбаю Шайкенову, Кобыланды-батыру, Алтай-батыру, Исатаю Тайманову, Алие Молдагуловой. В регионе реализован проект «Жас ғалым», в рамках которого молодым ученым присуждены гранты акима области на общую сумму 5,2 млн тенге.

Для обеспечения полноценного образования студентов, магистрантов и докторантов по истории, философии, политологии, социологии, культурологии, психологии вуз работает над реализацией спецпроекта «100 учебников». Определяется перечень лучших учебников мира по направлениям гуманитарного знания. В целом спецпроект нацелен на повышение уровня подготовки обучающихся, обеспечение студентов, магистрантов, докторантов, профессорско-преподавательского состава новейшей учебной литературой международного стандарта.

В регионе продолжается обсуждение алфавита казахского языка на латинской графике, и особая роль здесь отведена ученым-языковедам университета. Для информационной работы с населением подготовлено 7 тематических стендов, есть методическое пособие на казахском и русском языках, где содержатся ответы на 20 актуальных вопросов по латинице. Подготовлено слайд-шоу «Латын әліпбиі – заман талабы», его ротация прошла в социальных сетях. На сегодня в 45 учреждениях облас­ти организованы тематические презентационные часы с охватом более 4 500 человек. Налажена связь с Институтом языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканским координационно-методическим центром развития языков им. Ш. Шаяхметова. Доведены до сведения общественности мнения известных ученых, экспертов.

На повышение коммуникативной активности населения ориен­тирован спецпроект «Ақпарат толқыны». Состоялось 645 мероп­риятий, в которых участвовали более 246 тыс. человек. Размещено 190 билбордов и баннеров по программе «Рухани жаңғыру». Областной телекомпанией «Қазақстан-Ақтөбе» в новом телесезоне готовятся проекты «Бүк-шік», «Елдің баласы», «Туған жерге тағзым». Создан и действует сайт «Ақтөбе жерлестерімен байланыс­та», его задача – привлечь внимание известных земляков, крупных предпринимателей – уроженцев области к проблемам социального развития родного края. На сайте публикуются пожелания и мнения представителей общественности. Проведены встречи, семинары с участием известных республиканских политологов, экспертов и блогеров. О потенциале региона во всех сферах рассказывает фильм «Ақтөбе – құтты мекен».

В рамках проекта «100 новых лиц» изданы энциклопедия облас­ти, а также имиджевый журнал о регионе. Для республиканского сайта 100esim.el.kz была направлена 201 кандидатура, 5 человек от области включены в проект «100 новых лиц».

По словам Бауыржана Жунусова, в регионе на постоянной основе проводится мониторинг реализации программы «Рухани жаңғыру». В работе экспертного совета принимают участие местные ученые, представители творческой интеллигенции, СМИ, общественные деятели. Экспертной комиссией регулярно заслушиваются отчеты руководителей областных управлений внутренней политики, культуры, образования, развития языков, внешних связей и туризма, секретариата АНК. Для дальнейшей успешной работы необходимо, в частности, усилить кадровый потенциал проектного офиса, активизировать взаимодействие со СМИ, организовать выпуск энциклопедических и информационно-туристических сборников и монографий.