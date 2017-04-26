​В духе взаимопонимания и партнерства

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов посетил Саудовскую Аравию. Как отмечается в сообщении МИДа, в Эр-Рияде глава ведомства провел переговоры со своим коллегой Аделем аль-Джубейром, министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халидом аль-Фалехом и группой руководителей саудовских компаний, инвестирующих в экономику Казахстана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Эр-Рияд в октябре 2016 года, открывшего новую страницу в двусторонних отношениях.

Казахстанская сторона ценит тесное взаимодействие с Эр-Риядом в рамках ООН, ОИС и других международных и региональных объединений, а также признательна за поддержку создания Исламской организации продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане.

Кайрат Абдрахманов проинформировал саудовскую сторону о деятельности нашей страны в Совете Безопасности ООН и ходе Астанинского процесса. На переговорах обсуждался содержательный вклад Эр-Рияда в сирийское урегулирование как силы, способной оказывать реальное влияние на ситуацию. По общему мнению сторон, дальнейшее продолжение конфликта в Сирии и ставка на его вооруженное решение бесперспективны и проигрышны для всех.

В этом контексте министр отметил значение совместной инициативы президентов Казахстана и Турции «О всеобщем исламском примирении», выдвинутой ими на Стамбульском саммите ОИС в апреле 2016 года и получившей поддержку в том числе Саудовской Аравии.

При обсуждении вопросов двустороннего торгово-инвести­ционного сотрудничества в качестве наиболее перспективных отраслей для его активизации были названы нефтехимия, использование атомной энергии в мирных целях, сельское хозяйство, реали­зация инфраструктурных проектов. В частности, в Эр-Рияде выражают заинтересованность в поставках из Казахстана мяс­ной продукции. Кроме того, с участием саудовских инвесторов уже реализуется крупный проект по запуску новой птице­фабрики в Южно-Казахстанской области. Приоритетные направления зафиксированы в Рабочей программе сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии на 2016–2017 годы. В настоящее время ведется подготовка к проведению во второй половине года в Астане 5-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Министр также поблагодарил саудовскую сторону за согласие участвовать в выставке «ЭКСПО-2017», выразив убежден­ность, что павильон их страны станет одним из самых интересных.