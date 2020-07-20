В ДУМК сделали заявление по проведению джаназы и похорон во время карантина

Общество
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Пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана опубликовала заявление касательно проведения джаназа намаза и похорон во время карантина, объявленного в связи с пандемией COVID-19, сообщает Kazpravda.kz.

"Всем известно, что на сегодняшний день пандемия коронавируса с каждым днем уносит жизни многих людей. Как говорится, "Береженого Бог бережет", поэтому, следует серьезно отнестись к этой болезни, ведь итог небрежного отношения к своему здоровью может оказаться плачевным и для здоровья наших близких. В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана в соответствии с карантинными мерами, проводимыми в стране, настоятельно призывает граждан соблюдать следующие требования к джаназа намазам и похоронам и оказывать максимальную поддержку священнослужителям в целях предотвращения эпидемии:

Омывать тело, обертывать в саван, проводить джаназа намаз и погребение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; посещающим джаназа намаз и похороны носить маски и не обмениваться рукопожатием; проводить джаназа намаз в течение 5 минут, и сразу после погребения все должны немедленно покинуть кладбище; не участвовать на джаназа намазе людям преклонного возраста, людям со слабым здоровьем или больным, а также детям школьного возраста; не собираться на джаназа намазе больше 10 человек, включая всех участников", - говорится в заявлении.

В ДУМК отметили, что согласно канонам шариата, не обязательно совершать джаназа намаз джамаатом.

"Совершать джаназа намаз в три ряда является мустахабом. Пророк сказал: "Грехи покойного мусульманина, над которым совершили джаназа намаз в три ряда, будут прощены". Три ряда состоят из семи человек, то есть имам находится впереди, в первом ряду - три человека, во втором - двое, и один сзади", - пояснили в пресс-службе.

Также рекомендуется не проводить джаназа намаз в общественных местах, потому что это является макрухом.

"Джаназа намаз следует выполнять в специально отведенных местах", - напомнили в ДУМК.

Кроме того, в духовном управлении призвали приостановить возведение могил и их ограждение, и ограничиться лишь установлением знака над могилой.

"В шариате разрешено ставить знак на могилах (надгробие, дерево) и писать имя умершего, чтобы пометить это место. После захоронения своего молочного брата Усмана ибн Мазгуна, Пророк принес камень и поместил его на могиле у головы умершего, для того, чтобы с легкостью найти место могилы. Он запретил воздвигать строение и сидеть на могилах", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, рекомендуется приостановить проведение поминальных обедов после похорон, а также конак асы, семь дней, сорок дней, годовщина, и т.д. до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране полностью не стабилизируется.

"Дорогие мусульмане! Ислам – это священная религия, которая защищает жизнь, здоровье, веру, семью и достоинство человека. Всемогущий Аллах предупреждает: "Не подвергайте себя опасности своими руками" (Сура "аль-Бакара", 195). Пророк сказал:"«Недопустимо причинять вред другим или себе". Поэтому наша жизнь и здоровье – это Божий дар для нас. Для каждого из нас стоит задача избежать нынешней угрозы инфекционных заболеваний. Пусть Всевышний Аллах защитит наш народ от болезней и несчастий, и дарует мир и процветание!" - заключили в ДУМК.

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