В душе мы – казахи

Так говорят о себе участники этнофестиваля «Өнеріміз саған, Қазақстан», прошедшего в Уральске по инициативе областной Ассамблеи народа Казахстана.

Язык и культура народа – единое целое. Важнейшая функция языка заключается в том, что благодаря ему культура сохраняется и передается из поколения в поколение. Ярким доказательством этому стал фестиваль, организаторы которого дали возможность представителям этносов показать свое знание языка, традиции и обычаи казахского народа. Как отметил руководитель отдела культуры и развития языков города Уральска Серик Кайрлиев, этот фестиваль – продолжение конкурса «Тіл – тұтастық туы», стартовавшего в прошлом году по инициативе областной АНК.

В фойе Дома культуры молодежи развернулась книжная выставка, а настроение участникам и гостям праздника создавала музыка в исполнении городского оркестра народных инструментов. Коллектив оркестра по национальному составу схож с Ассамблеей народа Казахстана. Так же разнообразен и репертуар.

Насколько близка другим этносам самобытная культура казахского народа, показали четыре команды: чечено-ингушского этнокультурного центра «Вайнах», татарского культурного центра, общественного объединения «Тіл мұра» и команда «Бірлік» из села Даринское района Байтерек. Участники на казахском языке подготовили «визитные карточки», презентовали национальные блюда с обязательным знанием их истории, демонстрировали обычаи, исполнили песни и стихи.

В команде «Бірлік» из Даринской общеобразовательной школы три учителя и два ученика. Светлана Акименко работает в школе учителем казахского языка и литературы. В «визитной карточке» она рассказала о роли и предназначении педагога в деле воспитания подрастаю­щего поколения. А своим примером показывает, что знание государственного языка – долг каждого казахстанца вне зависимости от национальности.

Члены общественного объединения «Тіл мұра», созданного при областной Ассамб­лее, несколько лет активно пропагандируют расширение сферы применения государственного языка среди представителей других этносов Приуралья, организовывают «круглые столы», обсуждая проблемы изучения языка, обмениваются опытом и мнениями.

Преподаватель музыки Галина Балабина увлечена изучением казахского фольк­лора. Аня Корченкина, марийка по национальности, – студентка, в будущем планирует учить детей казахскому языку. Ирина Суетина знает государственный язык в совершенстве и преподает его в школе. В числе ее хобби – читать в оригинале классиков казахской литературы. О себе она так и говорит: «В душе мы – казахи». На сцене фестиваля вместе с ней выступили и ее дочери Соня и Ксюша. Для девочек не составило большого труда представиться на казахском. С большим удовольствием они читали стихи, приняли участие в показе обряда тұсау кесу. Предки верили, что проведение обряда принесет малышу здоровье, благополучие и оградит от несчастий, позволит ему обрести твердую почву под ногами. На белом полотне (чтобы жизненный путь ребенка был светел) путы девочкам перерезала актриса Асель Мамбетова, благословив их на удачу. Теперь сестрам нужно было сделать шаг и выбрать жизненный путь – жол таңдау. Для этого перед ними разложены предметы, каждый из которых имеет свое значение. Одна из девочек выбрала книгу, вторая – монеты. Завершается обряд традиционным дастарханом, за которым собираются гости и родные. Белое полотно дарят молодой бездетной супружеской паре.

Еще две традиции, призванные оберегать ребенка, показали участники фестиваля. Члены татарского культурного центра рассказали о значении бесікке салу, а команда «Бірлік» – об обряде қырқынан шығару, который проводится через 40 дней после рождения ребенка. До этого мать и младенца могли видеть только самые близкие родственники.

Сегодня наследие предков, представленное традициями и обычаями степняков, олицетворяющее культурно-генетический код нации, постепенно возрождается. И немаловажно, что к этому сопричастны другие этносы многонационального народа Казахстана.

– Казахи говорят: «Алыс­тағы ағайыннан жақсы көрші жақын». У русских есть похожая поговорка «Хороший сосед ближе, чем дальний родственник». Мы решили напомнить гостям фестиваля о такой, к сожалению, ушедшей в прошлое традиции, как ерулік. Это древний обычай гостеприимства в отношении новоселов аула, когда жители знакомятся с ними, предлагают помощь, – говорит член чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах», заместитель председателя Молодежного крыла АНК ЗКО Залина Алиева.

Традиции гостеприимства у казахов очень сильны, а потому для каждого праздничного дастархана – свои ритуалы, у каждого блюда – свое значение. Чего стоит один только бешбармак! В его приготовлении и подаче мелочей не бывает. Важно учесть все: как приготовить, как рассадить гостей, кто подаст и кому какая часть угощения достанется, кто произнесет бата. Историей главного блюда казахского дастархана делились команды татарского культурного центра и ОО «Тіл мұра». О целебных свойствах кумыса рассказали члены команды «Бірлік». А команда «Вайнах» представила целый набор простых блюд, без которых не обходится ни праздничный, ни повседневный дастархан. Это тары, талқан, жент, құрт, айран и, конечно же, баурсаки.

Со сцены звучали стихи казахских поэтов Кадыра Мырза Али и Мухтара Шаха­нова, песни в исполнении татарского фольклорного ансамбля «Ялкын». По традиции «Атамекен» пел весь зал.

Жюри не стало оценивать участников фестиваля. Ведь каждый из них – победитель, сумевший освоить государственный язык, а значит, уже получивший главную награду.