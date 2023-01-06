В два раза повысят стипендии казахстанским студентам за два года

Образование
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Диасов Ораз
корреспондент

Также, по словам министра, ведется работа по обеспечению всех студентов бесплатным доступом к мировым цифровым библиотекам.

Фото: Kazpravda.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, насколько планируется увеличить стипендии студентов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Запланировано увеличение стипендии студентов в два раза до 2025 года. Также с 2025 года на следующий период планируется еще такое же увеличение, поэтому важно предусмотреть в бюджете необходимый объем финансирования. Мы будем поэтапно наращивать стоимость грантов для того, чтобы вузы могли качественно повышать стипендии и заработные платы нашего профессорско-педагогического состава», - сказал Саясат Нурбек.

Во-вторых, по его словам, ведется работа по обеспечению всех студентов бесплатным доступом к мировым цифровым библиотекам.

«Уже подписано соглашение с корпорацией Coursera. 16 января мы выходим на первый раунд финансирования. Поэтому уже в этом году первые курсы Coursera, переведенные на казахский и русский языки, будут доступны нашим университетам. Необходимо будет очень правильно воспользоваться этим ресурсом, а самое главное, начинать повышение квалификации наших преподавателей, чтобы они сами могли разрабатывать эти курсы. Я в воскресенье вылетаю в США, чтобы "докрутить" это соглашение, и мы предоставим всем нашим ППС возможность свои курсы продавать на самых высших цифровых площадках. Мы должны растить своих звезд, нам нужны свои звездные профессора», - резюмировал министр.

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