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Международное сотрудничество
В два раза увеличилось количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией

Уже завтра, 13 мая, количество пассажирских авиарейсов между Казахстаном и Турцией увеличится вдвое. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.

Как отметили в МИИР, в настоящее время на основании Межправительственного соглашения о воздушном сообщении регулярные рейсы между Казахстаном и Турцией выполняются с частотой 61 пассажирский рейс в неделю. Авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполняют 37 рейсов, турецкие Turkish Airlines и Pegasus – 24 рейса. В Стамбул, Анталию и обратно
пассажиры могут летать из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента и Туркестана.

Однако уже с завтрашнего дня – с 13 мая – количество полетов будет увеличено сразу на 63 рейса в неделю. Таким образом, количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124-х.

«Начиная с 13 мая, поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталию из городов Нур-Султан (7 рейсов в неделю), Алматы (6), Актобе (3), Атырау (3), Шымкент (2), Караганда (2), Уральск (2), Костанай (2) Актау (1), Усть-Каменогорск (1). Air Astana – 18 рейсов в неделю из Нур-Султана и Алматы в Анталию (по 7 рейсов) и Бодрум (по 2).

Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталию из Нур-Султана (5 рейсов), Алматы (4) и Караганды (3), а также в Бодрум из Нур-Султана (2 рейса) и Алматы (2).

Кроме этого, по словам Ускенбаева, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было предложено организовать встречу авиационных властей двух стран для обсуждения дальнейшего увеличения количества рейсов и расширения географии полетов. Переговоры состоятся в июле в Стамбуле.

В министерстве отметили, что до пандемии между Казахстаном и Турцией выполнялось 65 авиарейсов в неделю.

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