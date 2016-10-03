В ДВД Алматы назвали причину смерти ранее пропавшего студента КазАТК

Студент КазАТК Алишер Алиясилов, ранее пропавший без вести, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Райымбека в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД.
"28 сентября в 22.30 при переходе проезжей части на него был совершен наезд. От полученных травм молодой человек скончался в больнице скорой неотложной помощи. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было", – сообщили в полиции.
Молодой человек числился пропавшим без вести с 29 сентября.
"В рамках розыскных мероприятий по установлению местонахождения Алиясилова полицейские провели идентификацию его личности (опознание) с погибшим в дорожно-транспортном происшествии, о чем были уведомлены родственники последнего", – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП со смертельным исходом управление дознания ДВД города проводит досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"В отношении водителя авто в ближайшее время будет избрана мера пресечения. По уголовному делу назначен комплекс соответствующих экспертиз", – добавили в пресс-службе ДВД.