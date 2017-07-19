В ДВД Мангистауской области установили личности всех подозреваемых в перестрелке

Происшествия
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Массовая драка в поселке Курык Мангистауской области переросла в перестрелку, в ходе которой были ранены 6 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как стало известно, поздно вечером 17 июля между местными парнями возник конфликт. Предположительно, ссора могла возникнуть из-за того, что младший не поздоровался со старшим. Слово за слово, и молодежь в количестве 10–15 человек решила выяснить отношения на кулаках. Позвав с собой "старшаков", они выехали за поселок, где и произошла драка. В какой-то момент "кулачные" аргументы у одного из участников драки закончились и он достал дробовик.

Руководитель Управления криминальной полиции ДВД МО Алтынбек Калиев сообщил, что из одного оружия было произведено два выстрела. В результате 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Трем из них оказали помощь в районной больнице, еще троим понадобилась госпитализация в Мангистаускую областную больницу. Все трое попали в реанимационное отделение.

"Молодые люди получили множественные огнестрельные дробовые ранения груди и брюшной полости. Поступили к нам в тяжелом состоянии. Им были сделаны операции. Все находятся в сознании", – сообщили в реанимационном отделении.

По словам руководителя Управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области Алтынбека Калиева, все подозреваемые установлены, преступление раскрыто.



"В Курыке поссорились молодые ребята 19–20 лет, "подтянули" своих старших братьев и выехали за поселок Курык. В ходе драки было произведено два выстрела из дробовика. В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) и ст. 24-99 ч. 2 (покушение на убийство)", – рассказал Алтынбек Калиев.

Сколько человек оказались в числе подозреваемых, в ДВД не сообщили, ссылаясь на тайну следствия. Полиция изъяла оружие.

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