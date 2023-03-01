В двух барах Алматы продавали наркотики

В двух увеселительных заведениях Алматы задержали наркосбытчиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Алматы

Спецоперацию сотрудники алматинского управления по борьбе с организованной преступностью провели при содействии полицейского спецназа и координации прокуратуры города.

«В первом случае в поле зрения попал 29-летний официант караоке-бара по проспекту Аль-Фараби. Как установлено, мужчина при желании клиентов мог предоставить не только еду и напитки, но и синтетические наркотики. Его преступная деятельность была официально задокументирована.

Аналогичным способом на рабочем месте «подрабатывал» и администратор другого караоке-клуба, что дислоцируется в микрорайоне Самал. Н. 2001 года рождения был задержан при сбыте наркотического средства мефедрон. Оба подозреваемых взяты под стражу», – проинформировал начальник УБОП подполковник полиции Жанат Нургалиев.

В полиции уточнили, что канал поставки наркотиков и схему его реализации установят по итогам оперативных мероприятий.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, а также нормами Конституции, гарантирующими презумпцию невиновности, разглашению не подлежит.