В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жания Уранкаева
В двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"В период с 16 по 17 июня в связи с прогнозом сильных дождей на горных реках Алматинской и Южно-Казахстанской областей ожидается формирование паводков, подтопление, в Алматинской области возможны селепроявления", – говорится в распространенном сообщении.
Ранее от службы спасателей было предупреждение о том, что 15 июня в связи с прогнозом сильных дождей на реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков.
Кроме того, по данным синоптиков, с 16 по 18 июня на большей части Казахстана ожидаются сильные дожди и понижение температуры воздуха.