В двух областях Казахстана сменились начальники департаментов полиции

Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов. ДП Костанайской области возглавил Ерлан Омарбеков, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Новых начальников личному составу департаментов полиции представил глава МВД.
Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году.
В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава.
С 2018 по 2020 годы работал первым заместителем начальника ДП Туркестанской области.
С марта 2020 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.
Ерлан Болатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.
В правоохранительных органах работает с 1993 года. Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.
Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции. Последнее место работы – начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.