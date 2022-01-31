В двух областях Казахстана сменились начальники департаментов полиции

Кадровые назначения
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Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов. ДП Костанайской области возглавил Ерлан Омарбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.     

Новых начальников личному составу департаментов полиции представил глава МВД.

Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году.

В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 2018 по 2020 годы работал первым заместителем начальника ДП Туркестанской области.

С марта 2020 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.



Ерлан Болатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

В правоохранительных органах работает с 1993 года. Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции. Последнее место работы – начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

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