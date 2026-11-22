Для получения дополнительной информации работает круглосуточный колл-центр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ҚазАвтоЖол

Фото: Сanva

22 ноября 2026 года в 13:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Северо-Казахстанская область:

- на участке автодороги «Костанай – Мамлютка» км. 226-406 (уч. гр. Костанайской области – г. Мамлютка);

- на участке автодороги «Петропавловск – Соколовка – гр. РФ» км. 11-73 (уч. г. Петропавловск – гр. РФ);

- на участке автодороги «Астана – Кокшетау – Петропавловск – гр. РФ» км. 491-521 (уч. г. Петропавловск – г. Мамлютка).

Костанайская область:

- на участке автодороги «Костанай – Мамлютка» км. 163-226 (уч. с. Узунколь – гр. СКО).