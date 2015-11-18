В ЕАЭС создадут единое энергетическое пространство

Политика
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Фото с сайта trend.az
Стратегическими целями Евразийского экономического союза в сфере энергетики являются создание единого энергетического пространства Союза и проведение скоординированной энергетической политики. Об этом заявил в Москве член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Таир Мансуров, выступая на Международном форуме-выставке "Разведка, добыча, переработка 2015" с докладом о развитии евразийской интеграции в сфере энергетики и формировании общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

"Стратегические цели для стран ЕАЭС – наиболее эффективное использование различных энергоресурсов и максимальное удовлетворение растущего спроса на разнообразные энергоносители и энергоустановки", – сказал Мансуров. 

По его словам, для реализации этих стратегических целей решаются следующие задачи: поэтапное создание конкурентоспособных общих рынков энергоресурсов ЕАЭС; обеспечение недискриминационного доступа к системам транспортировки энергоресурсов; разработка и запуск механизмов, обеспечивающих проведение скоординированной энергетической политики; устранение барьеров взаимного доступа на рынки энергоресурсов стран Союза.

Министр ЕЭК обобщил результаты работы, проведенной в 2015 году с целью формирования общих рынков энергоресурсов.

Концепция формирования общего электроэнергетического рынка Союза утверждена главами государств 8 мая, сейчас ведется разработка соответствующей программы, которая будет принята до 1 июля 2016 года. В октябре Совет ЕЭК на уровне первых вице-премьеров принял Соглашение о методологии формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. Завершается разработка проектов концепций формирования общего рынка газа и общих рынков нефти и нефтепродуктов. Согласно Договору о ЕАЭС общий электроэнергетический рынок заработает к 1 июля 2019 года, общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов – к 1 января 2025 года.

Таир Мансуров подчеркнул, что в своей работе ЕАЭС во многом опирается на опыт ЕС, так как вопросы энергетики были одним из ключевых факторов создания предшественников Евросоюза.

"Мы внимательно исследуем и анализируем опыт ЕС в области энергетики, в том числе планы Еврокомиссии по созданию Европейского энергетического союза, поскольку мы нацелены на практическое взаимодействие с ЕС на условиях взаимовыгодного сотрудничества", – подытожил министр ЕЭК.

В форуме-выставке, организованном Институтом энергетики и финансов при поддержке Минэнерго России, приняли участие руководители и эксперты международных энергетических организаций, национальных министерств энергетики, научно-исследовательских институтов и ведущих энергетических компаний.

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