В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами

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Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения "О порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Законопроект направлен на ратификацию соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года.

Как отмечается в заключении к законопроекту, ратификация соглашения позволит установить порядок и условия для устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов Евразийского экономического союза с третьими странами продукцией, являющейся объектом технического регулирования, посредством заключения международных договоров союза с такими странами с учетом положений соглашения.