Инициативу студентов Астаны поддержала Служба цент­ральных коммуникаций и молодежь практически из всех регионов Казахстана. На прямую связь в формате видеоконференции вышли и стипендиаты программы «Болашак». Ребята из Вашингтона, Москвы, Шанхая, Берлина символично взялись за руки, подняли голубые полотна и прокричали девиз флешмоба «25 жыл – бір ел, бір тағдыр», что дословно переводится: «одна страна и одна судьба».

Участники акции офлайн, а их только в столице было не менее полусотни, ровно в 10 часов 25 минут и 25 секунд построились в фигуру, изображающую римскую цифру XXV. Но и это еще не все. Все студенты – участники общенациональной акции дружно сменили тематику своих аватаров в социальных сетях.

– При поддержке АО «Казконтент» мы создали портал ­«25. el.kz», – поясняет инициатор проекта Алуа Кусаинова. – Любой желающий может зайти сюда и выбрать для себя новую аватарку в патриотической тематике.

Так и сделали более 33 тыс. человек, в том числе проживающие за рубежом. При этом ведущие проекта отметили, что это данные только на текущий ­момент. Уже в ближайшие дни, по их мнению, к ним присоединится еще не менее 20 тыс. молодых патриотов.

Акцию поддержали известные певцы Маржан Арапбаева, Ерлан Кокеев, популярный писатель Данияр Сугралинов, актер Адиль Ахметов и другие.