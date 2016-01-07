​В едином цикле

По словам директора Мади Кабакбаева, предприятие нынче набирает обороты и уже выходит на заданный проектный режим. С открытием производства здесь нашли работу не один десяток специалистов. За счет воспроизводства численность поголовья сегодня выросла до 700. Ежедневный надой от каждой фуражной коровы составляет 15 кг. Благодаря технологии западного образца весь доильный процесс автоматизирован. Продукция реализуется на местный гормолзавод. МТФ имеет собственную кормовую базу. Руководство комплекса, заручившись поддержкой городских властей, намерено развивать орошаемые участки. В стадии запуска и собственный цех по переработке молока. Уже смонтирована первая очередь и произведена пробная партия продукции. Оборудование российского производства. Вторая очередь – израильского образца, такой же мощностью – 3 тонны в сутки. С пуском всего оборудования линейка продуктового ряда достигнет восьми наименований.