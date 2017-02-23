​В единстве – наша сила

Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу отметил, что благодаря экономической политике «Нұрлы жол» и Плану нации «100 конкретных шагов» мы достойно проходим первоначальный этап сложной глобальной трансформации. Никого в стране не оставили равнодушными слова Президента страны – Верховного Главнокомандующего: «Казахстан – молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи. Собрав уникальный богатый опыт в создании государства, мы вступили в новый этап. Уверен, какие бы трудности не встретили нас впереди, мы их преодолеем. Наша главная сила – в единстве».

Военнослужащие и служащие департамента по делам обороны Павлодарской области считают своим долгом включиться в реализацию программ и внести достойный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности государства.