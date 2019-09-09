В единстве помыслов и устремлений

На основе общих ценностей

Подводя итоги форума, вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал обращение министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой. В нем, в частности, отмечается, что сегодня цивилизация нуждается в духовной преемственности, пропаганде общих ценностей. Поэтому I форум азиатских писателей был проведен под лозунгом «Общие корни, общее мировоззрение, общая цивилизация», который отражает глобальность тематики и геополитическую позицию Казахстана, направленную на сохранение единства и мира.

В заключительный день форума между Союзом писателей Казахстана и базирующимся в Анкаре Союзом писателей Евразии был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предус­матривает совместное проведение мероприятий по случаю памятных дат, организацию взаим­ных визитов, оказание помощи в пропаганде лучших литературных произведений и их переводе. Такие же соглашения заключены с объединениями литераторов Азербайджана, Афганистана, Грузии, Кыргызстана, России, Омана и других стран.

Глава Союза писателей Евразии Якуп Омероглу отметил, что литература служит мостом для преодоления культурных и языковых различий между народами Азии, подчеркнул значимость дальнейшего укрепления связей между странами континента.

Сверили часы

«Пусть сближаются наши литературы», – подчеркивали на форуме представители Казахстана и 38 стран Азии, среди которых номинанты Нобелевской премии, лауреаты «Букера», региональных и национальных премий, председатели союзов и ассоциаций писателей.

– Литература объединяет людей. Через книги мы узнаем историю разных народов, – отметил первый заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Минхожиддин Мирзо. – Благодарен Союзу писателей Казахстана за встречу поэтов и прозаиков Азии в прекрасной столице – Нур-Султане. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на форуме свидетельствует о том, какое большое внимание уделяет­ся в вашей стране литературе и развитию связей с писателями других народов.

По словам Минхожиддина Мирзо, благодаря форуму азиатские писатели познакомились друг с другом, обменялись идеями, книгами, появились новые проекты.

– Этот форум поможет поднять литературу Азии на новый уровень, – уверен он.

Минхожиддин Мирзо говорил и о дружеских отношениях между объединениями писателей Узбекистана и Казахстана.

– В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве, работа ведется. В наших литературных изданиях опубликованы произведения казахстанских авторов. Каждый год отмечаем день рождения Абая Кунанбаева, изучаем его творческое наследие. Недавно выпустили его произведения на узбекском языке, – рассказал Минхожиддин Мирзо.

Слова благодарности высказала председатель Союза писателей Якутии – народный поэт Наталья Харлампьева.

– Подобные встречи нужны всем писателям Азии, поскольку на них мы сверяем часы, обсуждаем общие проблемы и вызовы, – заметила она. – Эти дни были полны открытий. Я встретила старых друзей, казахстанского писателя Исраила Сапарбая, удалось пару слов сказать великому Олжасу Сулейменову. Думаю, впечатления от форума найдут отражение и в моем творчестве.

Сплав традиций и трендов

На торжественном закрытии I Форума писателей стран Азии его участники приняли совместное обращение, в котором поддержали инициативу Казахстана по проведению этого уникального мероприятия. В современном глобальном мире такого рода диалоговые площадки имеют не только духовную, но и прагматическую ценность, отмечено в тексте документа.

«Не только великие литературные традиции отличают Азию, но и самые последние тренды культурного мейнстрима зарож­даются на азиатском континенте. Поэтому сплав традиций и модернизации – неотъемлемая часть современного азиатского культурного ландшафта. Тем самым диалог азиатских писателей носит не региональный, а глобальный характер. Мы полагаем, что в результате этого диалога может возникнуть платформа, которая позволит увидеть проб­лемы XXI века в новом ракурсе», – говорится в обращении.

Участники форума выдвинули несколько предложений. Первое – проводить форум один раз в три года в одной из азиатских стран. Второе – учредить новую международную литературную премию («Азия алыбы»). Третье – создать международную организацию писателей стран Азии, чтобы укрепить взаимодействие между литературными сообществами региона. Четвертое – создать единую электронную библиотеку классических и современных произведений писателей азиатских стран, чтобы открыть дос­туп к бесценному хранилищу многовековых знаний, опыта, уникального мировоззрения Азии читателям со всех уголков планеты.

Стать ближе друг другу

В непростое время глобальных противоречий высокое искусство слова, обращенное напрямую к сердцам людей, способно растопить лед недоверия между народами и странами, помочь обрести взаимопонимание. В этом видят главное свое предназначение и писатели стран Азии.

Первый заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек убеж­ден, что самые сложные вопросы, стоящие перед человечеством, необходимо обсуждать именно на таких площадках. Важно укреплять роль Азии как центра развития мировой духовности. Поэтому одна из главных задач – стимулировать динамику творчества.

Как это сделать? Подходы у писателей разные, а суть одна. Так, знаменитый южнокорейский поэт и прозаик Ко Ын, хорошо знающий творчество Абая, считает, что литераторам Азии не нужно ни на кого равняться.

– У нас очень богатые литературные традиции. Необходимо сохранять их и возрождать. Будущее именно за литературой Азии, – уверен он.

Одна из насущных проблем, которая волнует многих мастеров слова, – качество перевода. Об этом не без тревоги говорил в интервью «Казахстанской правде» лауреат Государственной премии Казахстана, заслуженный деятель РК Анес Сарай.

– Мои книги переведены на европейские языки и китайский. Насколько они качественные, судить не могу, – поделился Анес Тулендиевич. – Знаю только, что зачастую делается не литературный перевод, а подстрочник.

– У нас была великолепная школа перевода. Что от нее осталось? Это болезненная тема. Беспокоит и то, что сейчас нет нормальной редактуры. Помимо редакторов, раньше работали люди, которые сверяли, насколько достоверно сделан перевод. А сегодня издательствам невыгодно держать «лишних» сотрудников. Зачем? Отдадим корректорам, они и подредактируют, обойдемся малыми деньгами, думают они, – говорил Анес Сарай.

Эту тревогу разделяют переводчик произведений Абая на китайский язык – лауреат Государственной премии КНР Акбар Мажит, известный балкарский писатель, член Союза писателей России Аскар Додуев, переводивший на балкарский язык стихи Магжана Жумабаева.

В том, что литературные переводчики – штучные специалисты, не сомневается и председатель Союза писателей Кыргызстана – поэт и переводчик Нурлан Калыбеков, переводивший книги Магжана Жумабаева и Мукагали Макатаева.

– Все сложности – из-за рыночной ситуации. Издательства переживают не лучшие времена, а труд переводчиков должен оцениваться по достоинству. Их работа – чистый энтузиазм, от которого тем не менее выигрываем мы все, поскольку подавляющее большинство читателей мира знакомится с литературой других стран лишь через переводные издания. И от переводчика требуется особый талант, заключаю­щийся в том, чтобы проникнуть в недра чужого языка и передать литературное произведение со всеми нюансами и особенностями мышления автора, – отметил Нурлан Калыбеков.

Лауреат премии ASEAN, основоположник современной малайской поэзии Мухаммад Хаджи Саллех обратил внимание на проблему, которая касается не только Юго-Восточной Азии, но и всего континента.

– Я много преподавал. Моим неиз­менным принципом было учить через литературу человечности, гармонии, высокой морали. Но, к сожалению, сейчас на литературу в вузах выделяется очень мало времени, – говорил он.

– Так случилось, что многовековая мудрость Востока оказалась подзабыта, и несколько столетий Запад жил в уверенности, что он намного более развит и цивилизован. Но выясняется, что более глубинно и системно мир и человека понимает все-таки Восток, восточная философия. Мне бы хотелось, чтобы победила интеграция ценностей, произошло сложение и умножение знаний, – подчеркнул Мухаммад Хаджи Саллех.

По мнению писателей, с которыми удалось поговорить во время проведения форума, Азия – удивительный регион и колыбель человечества. Именно здесь живут люди, понимающие и Запад, и Восток. И именно от представителей культуры Азии не в последнюю очередь зависит судьба мира.

– Литература, конечно, не всесильна, – отметил народный писатель Азербайджана Анар Расул Рзаев. – Она не столько предлагает способ, сколько говорит о необ­ходимости решить проблему. Искусство есть поиск болевых точек. Писатели – не врачи, они просто рассказывают о боли. А как излечиться, решает каждый сам.

«Зачем проводить подобного рода встречи и дискуссии, когда современные технологии позволяют контактировать на расстоянии, и писатели могут найти друг друга в соцсетях?» – такой вопрос мы задали известному грузинскому писателю Михаилу Айтимову.

– Ничто не может заменить непосредственного общения людей, возможности посмотреть в глаза друг другу, теплоты, возникающей при живой встрече, – убежден он. – Так рождается совершенно особый смысл в поиске ответов на животрепещущие вопросы бытия.

Пусть будет вдохновение

Для участников и гостей форума был запланирован и ряд культурных мероприятий. Одно из них – торжественное открытие Аллеи писателей.

– У идущего по Аллее писателей поэта появляется вдохновение, а строки сами льются, слагаясь в стихи. Пусть она станет украшением столицы и любимым мес­том отдыха горожан, – пожелал председатель правления Союза писателей Улыкбек Есдаулет.

Аллея протянулась от пересечения улиц Абая и Сембинова до улицы Егемен Казахстан. Ее площадь – 1,2 га. В центре установлена книга из мрамора со словами Абая.

Несомненно, запомнился и предпоказ исторической драмы с символичным названием «Қаламгер» в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Дейст­вие картины разворачивается в 1970–1980-е годы. В центре сюжета – творческая интеллигенция, которой небезразлична судьба казахского народа. Ее представители собираются в маленьком кафе «Қаламгер», чтобы обсудить проблемы общества и творчество писателей, чьи книги на тот момент были запрещены властью.

В героях «Қаламгер» без труда угадываются реальные люди, есть и вымышленные персонажи. Режиссер картины – Мурат Бидосов, сценарист – Сержан Закерулы. Премьера фильма состоится 12 сентября.

Театр Astana Opera пригласил участников форума на открытие сезона. Они увидели оперу «Бiржан – Сара» Мукана Тулебаева – один из лучших образцов отечест­венной музыкальной культуры.

…Первый форум писателей стран Азии завершен. Участники благодарили Казахстан за гостеприимство, им были вручены памятные статуэтки и благодарственные письма. Насколько встреча результативна, покажет время. Ясно одно: объединительный потенциал литературы, сближая народы, должен стать еще масштабнее и действеннее. И предпосылки к этому четко обозна­чили участники мероприя­тия в Нур-Султане.