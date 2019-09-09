В единстве помыслов и устремлений 9 сентября 2019 г. 9:32 Алия Майсеитова, Валентина Фиронова На основе общих ценностейПодводя итоги форума, вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал обращение министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой. В нем, в частности, отмечается, что сегодня цивилизация нуждается в духовной преемственности, пропаганде общих ценностей. Поэтому I форум азиатских писателей был проведен под лозунгом «Общие корни, общее мировоззрение, общая цивилизация», который отражает глобальность тематики и геополитическую позицию Казахстана, направленную на сохранение единства и мира.В заключительный день форума между Союзом писателей Казахстана и базирующимся в Анкаре Союзом писателей Евразии был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное проведение мероприятий по случаю памятных дат, организацию взаимных визитов, оказание помощи в пропаганде лучших литературных произведений и их переводе. Такие же соглашения заключены с объединениями литераторов Азербайджана, Афганистана, Грузии, Кыргызстана, России, Омана и других стран.Глава Союза писателей Евразии Якуп Омероглу отметил, что литература служит мостом для преодоления культурных и языковых различий между народами Азии, подчеркнул значимость дальнейшего укрепления связей между странами континента.Сверили часы«Пусть сближаются наши литературы», – подчеркивали на форуме представители Казахстана и 38 стран Азии, среди которых номинанты Нобелевской премии, лауреаты «Букера», региональных и национальных премий, председатели союзов и ассоциаций писателей.– Литература объединяет людей. Через книги мы узнаем историю разных народов, – отметил первый заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Минхожиддин Мирзо. – Благодарен Союзу писателей Казахстана за встречу поэтов и прозаиков Азии в прекрасной столице – Нур-Султане. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на форуме свидетельствует о том, какое большое внимание уделяется в вашей стране литературе и развитию связей с писателями других народов.По словам Минхожиддина Мирзо, благодаря форуму азиатские писатели познакомились друг с другом, обменялись идеями, книгами, появились новые проекты.– Этот форум поможет поднять литературу Азии на новый уровень, – уверен он.Минхожиддин Мирзо говорил и о дружеских отношениях между объединениями писателей Узбекистана и Казахстана.– В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве, работа ведется. В наших литературных изданиях опубликованы произведения казахстанских авторов. Каждый год отмечаем день рождения Абая Кунанбаева, изучаем его творческое наследие. Недавно выпустили его произведения на узбекском языке, – рассказал Минхожиддин Мирзо. Слова благодарности высказала председатель Союза писателей Якутии – народный поэт Наталья Харлампьева.– Подобные встречи нужны всем писателям Азии, поскольку на них мы сверяем часы, обсуждаем общие проблемы и вызовы, – заметила она. – Эти дни были полны открытий. Я встретила старых друзей, казахстанского писателя Исраила Сапарбая, удалось пару слов сказать великому Олжасу Сулейменову. Думаю, впечатления от форума найдут отражение и в моем творчестве.Сплав традиций и трендовНа торжественном закрытии I Форума писателей стран Азии его участники приняли совместное обращение, в котором поддержали инициативу Казахстана по проведению этого уникального мероприятия. В современном глобальном мире такого рода диалоговые площадки имеют не только духовную, но и прагматическую ценность, отмечено в тексте документа.«Не только великие литературные традиции отличают Азию, но и самые последние тренды культурного мейнстрима зарождаются на азиатском континенте. Поэтому сплав традиций и модернизации – неотъемлемая часть современного азиатского культурного ландшафта. Тем самым диалог азиатских писателей носит не региональный, а глобальный характер. Мы полагаем, что в результате этого диалога может возникнуть платформа, которая позволит увидеть проблемы XXI века в новом ракурсе», – говорится в обращении.Участники форума выдвинули несколько предложений. Первое – проводить форум один раз в три года в одной из азиатских стран. Второе – учредить новую международную литературную премию («Азия алыбы»). Третье – создать международную организацию писателей стран Азии, чтобы укрепить взаимодействие между литературными сообществами региона. Четвертое – создать единую электронную библиотеку классических и современных произведений писателей азиатских стран, чтобы открыть доступ к бесценному хранилищу многовековых знаний, опыта, уникального мировоззрения Азии читателям со всех уголков планеты.Стать ближе друг другуВ непростое время глобальных противоречий высокое искусство слова, обращенное напрямую к сердцам людей, способно растопить лед недоверия между народами и странами, помочь обрести взаимопонимание. В этом видят главное свое предназначение и писатели стран Азии.Первый заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек убежден, что самые сложные вопросы, стоящие перед человечеством, необходимо обсуждать именно на таких площадках. Важно укреплять роль Азии как центра развития мировой духовности. Поэтому одна из главных задач – стимулировать динамику творчества.Как это сделать? Подходы у писателей разные, а суть одна. Так, знаменитый южнокорейский поэт и прозаик Ко Ын, хорошо знающий творчество Абая, считает, что литераторам Азии не нужно ни на кого равняться.– У нас очень богатые литературные традиции. Необходимо сохранять их и возрождать. Будущее именно за литературой Азии, – уверен он.Одна из насущных проблем, которая волнует многих мастеров слова, – качество перевода. Об этом не без тревоги говорил в интервью «Казахстанской правде» лауреат Государственной премии Казахстана, заслуженный деятель РК Анес Сарай.– Мои книги переведены на европейские языки и китайский. Насколько они качественные, судить не могу, – поделился Анес Тулендиевич. – Знаю только, что зачастую делается не литературный перевод, а подстрочник.– У нас была великолепная школа перевода. Что от нее осталось? Это болезненная тема. Беспокоит и то, что сейчас нет нормальной редактуры. Помимо редакторов, раньше работали люди, которые сверяли, насколько достоверно сделан перевод. А сегодня издательствам невыгодно держать «лишних» сотрудников. Зачем? Отдадим корректорам, они и подредактируют, обойдемся малыми деньгами, думают они, – говорил Анес Сарай.Эту тревогу разделяют переводчик произведений Абая на китайский язык – лауреат Государственной премии КНР Акбар Мажит, известный балкарский писатель, член Союза писателей России Аскар Додуев, переводивший на балкарский язык стихи Магжана Жумабаева.В том, что литературные переводчики – штучные специалисты, не сомневается и председатель Союза писателей Кыргызстана – поэт и переводчик Нурлан Калыбеков, переводивший книги Магжана Жумабаева и Мукагали Макатаева.– Все сложности – из-за рыночной ситуации. Издательства переживают не лучшие времена, а труд переводчиков должен оцениваться по достоинству. Их работа – чистый энтузиазм, от которого тем не менее выигрываем мы все, поскольку подавляющее большинство читателей мира знакомится с литературой других стран лишь через переводные издания. И от переводчика требуется особый талант, заключающийся в том, чтобы проникнуть в недра чужого языка и передать литературное произведение со всеми нюансами и особенностями мышления автора, – отметил Нурлан Калыбеков.Лауреат премии ASEAN, основоположник современной малайской поэзии Мухаммад Хаджи Саллех обратил внимание на проблему, которая касается не только Юго-Восточной Азии, но и всего континента.– Я много преподавал. Моим неизменным принципом было учить через литературу человечности, гармонии, высокой морали. Но, к сожалению, сейчас на литературу в вузах выделяется очень мало времени, – говорил он.– Так случилось, что многовековая мудрость Востока оказалась подзабыта, и несколько столетий Запад жил в уверенности, что он намного более развит и цивилизован. Но выясняется, что более глубинно и системно мир и человека понимает все-таки Восток, восточная философия. Мне бы хотелось, чтобы победила интеграция ценностей, произошло сложение и умножение знаний, – подчеркнул Мухаммад Хаджи Саллех.По мнению писателей, с которыми удалось поговорить во время проведения форума, Азия – удивительный регион и колыбель человечества. Именно здесь живут люди, понимающие и Запад, и Восток. И именно от представителей культуры Азии не в последнюю очередь зависит судьба мира.– Литература, конечно, не всесильна, – отметил народный писатель Азербайджана Анар Расул Рзаев. – Она не столько предлагает способ, сколько говорит о необходимости решить проблему. Искусство есть поиск болевых точек. Писатели – не врачи, они просто рассказывают о боли. А как излечиться, решает каждый сам.«Зачем проводить подобного рода встречи и дискуссии, когда современные технологии позволяют контактировать на расстоянии, и писатели могут найти друг друга в соцсетях?» – такой вопрос мы задали известному грузинскому писателю Михаилу Айтимову.– Ничто не может заменить непосредственного общения людей, возможности посмотреть в глаза друг другу, теплоты, возникающей при живой встрече, – убежден он. – Так рождается совершенно особый смысл в поиске ответов на животрепещущие вопросы бытия.Пусть будет вдохновениеДля участников и гостей форума был запланирован и ряд культурных мероприятий. Одно из них – торжественное открытие Аллеи писателей.– У идущего по Аллее писателей поэта появляется вдохновение, а строки сами льются, слагаясь в стихи. Пусть она станет украшением столицы и любимым местом отдыха горожан, – пожелал председатель правления Союза писателей Улыкбек Есдаулет.Аллея протянулась от пересечения улиц Абая и Сембинова до улицы Егемен Казахстан. Ее площадь – 1,2 га. В центре установлена книга из мрамора со словами Абая.Несомненно, запомнился и предпоказ исторической драмы с символичным названием «Қаламгер» в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Действие картины разворачивается в 1970–1980-е годы. В центре сюжета – творческая интеллигенция, которой небезразлична судьба казахского народа. Ее представители собираются в маленьком кафе «Қаламгер», чтобы обсудить проблемы общества и творчество писателей, чьи книги на тот момент были запрещены властью. В героях «Қаламгер» без труда угадываются реальные люди, есть и вымышленные персонажи. Режиссер картины – Мурат Бидосов, сценарист – Сержан Закерулы. Премьера фильма состоится 12 сентября.Театр Astana Opera пригласил участников форума на открытие сезона. Они увидели оперу «Бiржан – Сара» Мукана Тулебаева – один из лучших образцов отечественной музыкальной культуры. …Первый форум писателей стран Азии завершен. Участники благодарили Казахстан за гостеприимство, им были вручены памятные статуэтки и благодарственные письма. Насколько встреча результативна, покажет время. Ясно одно: объединительный потенциал литературы, сближая народы, должен стать еще масштабнее и действеннее. И предпосылки к этому четко обозначили участники мероприятия в Нур-Султане.