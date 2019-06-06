​В единстве – сила

В целом по региону в текущем году для участия в областном туре от семей поступило более 500 заявок. Отбор проходил на районном, городском уровнях, на которых были определены сначала 38 лучших. Все они затем стали участниками финального областного этапа. Популярность и престижность смот­ра в области неуклонно растет. Он проводится в регионе уже в шестой раз. Как известно, ежегодный конкурс «Мерейлі отбасы» учрежден по инициативе Первого Президента РК. Основная цель – возрождение нравственных ценностей, повышения статуса и культивирования позитивного образа семьи и брака.

Подведение итогов, а также наг­раждение победителей прошло в торжественной обстановке на сцене областного драмтеатра им. Т. Ахтанова. С поздравительной речью к участникам конкурса обратился глава региона Ондасын Уразалин. Он подчеркнул особую значимость мероприятия, инициированного Елбасы, которое завоевало в стране огромную популярность. Свидетельство тому – растущее из года в год чис­ло его участников – образцовых семей, причем каждая из них по своему особенная, уважаемая в родном поселке, округе, городе.

Словом, все они достойные – имеют высокие достижения в самых разных сферах жизни: трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные. Среди них немало многодетных, интернациональных семей, динас­тий... Поэтому все 38 участников финального этапа не остались без внимания, были награждены дипломами и ценными подарками. Из этого числа были также определены 6 главных призеров областного конкурса.

Первого места была удостое­на семья Исимбетовых из Мугалжарского района – династия железнодорожников. На втором месте – многодетная семья Жексенбаевых из Байганинского района и семья педагогов Решетняк – из Кобдинского. Третье место поделили между собой многодетная семья Кокашевых из Иргиза и семья Мухтаровых из Уила. Им вручены дипломы, а также путевки от спонсоров – детям для отдыха в летнем лагере, а мамам и папам – в санаторий.

И вот кульминационный момент – названо имя обладателя Гран-при областного тура Национального конкурса «Мерейлі отбасы», им стала семья Абилдаевых. Главный приз она получила из рук акима области. Абилдаевы – многодетная семья, живут в Актобе. Супруги Сайлаубек и Бибигуль воспитывают семерых детей. Глава семейства работает техником-механиком, а Бибигуль – воспитатель-медиатор в центре духовно-нравственного воспитания молодого поколения «Анаға тағзым». Деятельность этого центра направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. Бибигуль трудится на общественных началах и за это время сумела скрепить и спасти от развода не одну молодую семью. Трое младших детей Абилдаевых еще учатся в школе, а старшие получили высшее образование и сейчас трудятся в самых разных отраслях: дочь Тогжан – финансист, Асыл – на госслужбе, сын Избасар – экономист, еще один сын в нынешнем году заканчивает университет по профессии металлурга.

– Если в семье есть единство, хорошее воспитание, образование, культура, любовь к своей родине – таким будет и государство, – убеж­дены Абилдаевы. – Успехи, которых добился сегодня Казах­стан, конечно, в первую очередь заслуга каждой казахстанской семьи.

Образцовая семья из Актобе, победитель областного финального тура, теперь удостоена чес­ти представлять регион осенью текущего года на финальном рес­публиканском этапе конкурса в столице – Нур-Султане.