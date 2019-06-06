​В единстве – сила

В целом по региону в текущем году для участия в областном туре от семей поступило более 500 заявок. Отбор проходил на районном, городском уровнях, на которых были определены сначала 38 лучших. Все они затем стали участниками финального областного этапа. Популярность и престижность смотра в области неуклонно растет. Он проводится в регионе уже в шестой раз. Как известно, ежегодный конкурс «Мерейлі отбасы» учрежден по инициативе Первого Президента РК. Основная цель – возрождение нравственных ценностей, повышения статуса и культивирования позитивного образа семьи и брака.
Подведение итогов, а также награждение победителей прошло в торжественной обстановке на сцене областного драмтеатра им. Т. Ахтанова. С поздравительной речью к участникам конкурса обратился глава региона Ондасын Уразалин. Он подчеркнул особую значимость мероприятия, инициированного Елбасы, которое завоевало в стране огромную популярность. Свидетельство тому – растущее из года в год число его участников – образцовых семей, причем каждая из них по своему особенная, уважаемая в родном поселке, округе, городе.
Словом, все они достойные – имеют высокие достижения в самых разных сферах жизни: трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные. Среди них немало многодетных, интернациональных семей, династий... Поэтому все 38 участников финального этапа не остались без внимания, были награждены дипломами и ценными подарками. Из этого числа были также определены 6 главных призеров областного конкурса.
Первого места была удостоена семья Исимбетовых из Мугалжарского района – династия железнодорожников. На втором месте – многодетная семья Жексенбаевых из Байганинского района и семья педагогов Решетняк – из Кобдинского. Третье место поделили между собой многодетная семья Кокашевых из Иргиза и семья Мухтаровых из Уила. Им вручены дипломы, а также путевки от спонсоров – детям для отдыха в летнем лагере, а мамам и папам – в санаторий.
И вот кульминационный момент – названо имя обладателя Гран-при областного тура Национального конкурса «Мерейлі отбасы», им стала семья Абилдаевых. Главный приз она получила из рук акима области. Абилдаевы – многодетная семья, живут в Актобе. Супруги Сайлаубек и Бибигуль воспитывают семерых детей. Глава семейства работает техником-механиком, а Бибигуль – воспитатель-медиатор в центре духовно-нравственного воспитания молодого поколения «Анаға тағзым». Деятельность этого центра направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. Бибигуль трудится на общественных началах и за это время сумела скрепить и спасти от развода не одну молодую семью. Трое младших детей Абилдаевых еще учатся в школе, а старшие получили высшее образование и сейчас трудятся в самых разных отраслях: дочь Тогжан – финансист, Асыл – на госслужбе, сын Избасар – экономист, еще один сын в нынешнем году заканчивает университет по профессии металлурга.
– Если в семье есть единство, хорошее воспитание, образование, культура, любовь к своей родине – таким будет и государство, – убеждены Абилдаевы. – Успехи, которых добился сегодня Казахстан, конечно, в первую очередь заслуга каждой казахстанской семьи.
Образцовая семья из Актобе, победитель областного финального тура, теперь удостоена чести представлять регион осенью текущего года на финальном республиканском этапе конкурса в столице – Нур-Султане.