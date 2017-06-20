В единую форму оденут уличных торговцев в Астане

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С 1 июля уличных торговцев в Астане оденут в единую форму, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата столицы.
Это правило коснется тех, кто осуществляет торговую деятельность на бульваре Нуржол и набережной реки Есиль.
Как отметили в столичной мэрии, в последующем при проведении каких-либо оперативно-профилактических мер со стороны правоохранительных органов по вопросам уличной и стихийной торговли единая форма одежды будет служить преимуществом для предпринимателей данной категории.
На совещании в акимате района "Есиль" было представлено несколько вариантов дизайна одежды. Путем общего голосования предприниматели, принимавшие участие в мероприятии, остановили свой выбор на наиболее приемлемых материалах и моделях.
"Это конкретный положительный пример взаимовыгодного сотрудничества представителей крупного, малого и среднего бизнеса, – считают специалисты Управления предпринимательства и промышленности Астаны. – После первого этапа внедрения единой формы одежды для торговцев бульвара Нуржол данный опыт будет распространен и на других представителей объектов уличной торговли".