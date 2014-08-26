В эфире – "Зов степи"

"Дала дауысы" – это первый радиофестиваль в Казахстане, который через музыку на волнах радио популяризирует казахский язык. Отечественные и зарубежные певцы, участвующие в этом музыкальном радиопразднике, исполняют казахские песни и песни своего народа на казахском языке.

За 2 года в "Дала дауысы" приняли участие и стали его лауреатами более 200 вокалистов из Казахстана, Турции, Китая, Монголии, России, Кыргызстана. С каждым годом география фестиваля расширяется. В нынешнем сезоне выступят представители из России, Армении, Германии, Украины, Кореи, Кыргызстана. В числе звезд отечественной эстрады своим музыкальным творчеством радиослушателей порадуют Маржан Арапбаева, Кайрат Баекенов, Курмаш Маханов, Шахаризат Сейдахмет, группы "Меломен", "Формат", "Ринго", "Заман", "Нур-Мукасан", "Тарту", а также начинающие исполнители.



Выбрать лучшего из них слушатели "Казахского радио" смогут online в режиме интернет-голосования. Каждый четверг в 19.00 в эфире программы "Дневник "Дала дауысы" подводятся еженедельные итоги этого вокального состязания и комментируются музыкальным экспертом.



Из 100 конкурсантов обладателями титула лауреата "Дала дауысы" станут 20 исполнителей. Победителей определят в номинациях "Народный исполнитель", "Академический исполнитель", "Эстрадный исполнитель". Также назовут новые имена фестиваля в номинации "Жаңа есімдер". Их удос­тоят эксклюзивной статуэткой "Дала дауысы" и специальных дипломов, которые вручат заслуженные деятели культуры и искусства. Церемонию награждения украсит гала-концерт участников радиофестиваля. Торжественное закрытие "Дала дауысы" состоится 28 ноября в Астане в киноконцертном зале "Казмедиа орталыгы".