В Египте скончался старейший епископ Ближнего Востока

Старейший епископ Египта и всего Ближнего Востока Михаил скончался в возрасте 93 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
.
Епископ провинции Асьют считался старейшиной в коптской
православной церкви.
Он принял монашество, когда ему не было еще и 20 лет, а уже в 25 стал
самым молодым коптским епископом. За свою жизнь Михаил повидал семь
коптских патриархов, начиная с папы Кириллоса V и заканчивая действующим
Тавадросом II.
В Египте примерно 10% населения страны исповедуют
христианство, то есть примерно 7 млн человек являются коптами.