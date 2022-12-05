В Экибастузе завершили ремонт на всех тепловых узлах проблемных домов

На сегодня завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов, теперь ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Пресс-служба премьер-министра опубликовала информацию Оперативного штаба о текущей ситуации по восстановлению теплоснабжения в Экибастузе, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных 71 многоэтажного дома.

По словам руководителя оперативного штаба — первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, на сегодня завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов. Теперь ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров.

Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации.

Оперативным штабом опубликован список всех пострадавших домов с перечнем проведенных ремонтных работ.

В пресс-службе напомнили, что в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.