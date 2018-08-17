​В электронном формате

Среди первых ласточек проекта – IT-центр в столичном колледже транспорта и коммуникаций, который уже готов принимать учащихся. С работой центра ознакомился первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

– В нашей стране реализуется программа «Цифровой Казах­стан», и очень важно, чтобы к ней активно подключались институты гражданского общества, бизнес-сообщество, общественные организации, – отметил он. – Партия «Нұр Отан» со своей стороны также активно участвует в реализации этой программы. Мы запустили несколько проектов, в частности, открываем по всему Казахстану IT-классы. Сегодня открыто уже более 100 таких классов, которые действуют и летом, и в учебный период в школах. Они будут обучать детей основам программирования, робототехники, 3D-моделирования и другим направлениям, которые сейчас очень перспективны во всем мире.

По словам первого заместителя Председателя партии, до конца года планируется открыть порядка 250 IT-классов, а в ближайшие 3 года – как минимум 1 000 таких классов по всей стране.

– Также одним из наших проектов является открытие для взрос­лых IT-центров по всей стране. Мы планируем открыть совместно с НПП «Атамекен» и акиматами 20 таких центров по всему Казахстану, на сегодня уже открыто 15. Сейчас отрабатываются методики преподавания. Они будут направлены на решение двух задач: первая – повышение цифровой грамотности населения, особенно старшего поколения, вторая – обучение для тех людей, которые хотят специализироваться в таких направлениях, как программирование. Они мог­ли бы освоить специальность, участвуя в более длительных – полугодовых программах таких центров, начать работать в этой сфере и в дальнейшем повышать свою квалификацию, – рассказал Маулен Ашимбаев.

Как было отмечено в ходе посещения IT-центра, Астана – успешный пример внедрения инноваций в системе образования. В 2017/2018 учебном году в школах столицы был введен курс робототехники, необходимым для этого оборудованием были оснащены 45 учебных заведений. Также при школах открываются STEM-лаборатории, оснащенные 3D-принтерами, технолаборатории IT-SHOOL по практическому моделированию и другие проекты из мира современных технологий. С начала текущего года в двух колледжах – политехническом и многопрофильном – запущены курсы обучения сетевой академии CISCO, которые позволяют готовить IT-специалистов с меж­дународными сертификатами.

Еще одним объектом, который посетил первый заместитель Председателя партии, стала столичная библиотека № 5. Она сейчас переформируется и пере­оснащается в рамках проекта трансформации библиотек из книгохранилищ в современные центры знаний, притягательные как для детей и молодежи, так и для старшего поколения. Как отметили организаторы проекта, подобные изменения происходят сейчас практически во всех библиотеках страны.

– В последние годы уделялось недостаточно внимания нашим библиотекам, укреплению их материально-технической базы, закупу новых современных книг, другим направлениям библиотечной деятельности, – констатировал Маулен Ашимбаев. – Партия будет поднимать этот вопрос с участием депутатов в Мажилисе. В целом мы хотим через наш проект способствовать модернизации казахстанских библиотек. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» мы будем таким образом добиваться формирования культа знаний и образованнос­ти у молодежи, способствовать тому, чтобы молодежь больше читала. Чтобы молодые казахстанцы интересовались не только какой-то легкой литературой, комиксами, а читала серьезные издания – классику, специальную литературу, современные международные издания по экономике, политологии, социологии.

В новых центрах знаний, в которые трансформируются библиотеки, можно будет не только читать, но и пользоваться Интернетом, общаться, изучать иностранные языки, встречаться с известными людьми и участвовать в тренингах.