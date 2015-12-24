​В электронном формате

При этом количество госуслуг, оказываемых через ЦОНы, продолжает расти. К примеру, только за 2015 год в ЦОНы передана еще 21 услуга, и сегодня их число достигло 212. Из новых услуг это – назначение выплат пособий опекунам или попечителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформление приглашений на въезд в РК по частным делам и т. д.

По словам вице-министра по ин­вестициям и развитию Сакена Сарсенова, помимо утвержденных услуг, в ЦОНах были запущены пилотные проекты по подаче исковых заявлений в Генеральную прокуратуру, документов в суд посредством «судебного кабинета», обращений в общественную приемную партии «Нур Отан». Также у граждан появилась возможность получить через ЦОНы фитосанитарные и карантинные сертификаты.

С марта 2015 года благодаря трехстороннему меморандуму между РГП «ЦОН», ГЦВП и АО «Казпочта» жители отдаленных сельских округов могут получать не только услуги, оказываемые мобильными ЦОНами, но и такие важные социальные услуги, как назначение пособий, пенсионных выплат, а также открывать счета для их назначения. С начала года мобильные ЦОНы совершили более 13 тыс. выездов в отдаленные сельские округи и оказали более 444 тыс. услуг. Был пересмотрен график выездов мобильных ЦОНов, благодаря чему удалось увеличить количество охваченных населенных пунктов.

Для удобства клиентов во всех спецЦОНах запущена «шоферская комиссия», и теперь автовладельцы могут получать справку 083У на территории одного комплекса. Вице-министр отметил, что за год в спецЦОНах­ было реализовано 2 862 номера повышенного спроса, в результате в бюджет государства поступило более 923 млн тенге.

В октябре в ЦОНах Астаны и Алматы стартовал пилотный проект по реализации SIM-карт с мобильной ЭЦП. Их использование позволяет гражданам получать адресные справки, справки о наличии (отсутствии) недвижимости, о пенсионных отчислениях и другие услуги посредством самого простого кнопочного телефона. К слову, с 21 декабря возможность приобрести SIM-карты с ЭЦП появилась у жителей Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Особое внимание уделяется работе секторов самообслуживания Conneсtion point, через которые в 2015 году было выдано более 7 млн электронных справок. А популярность портала электронного правительства среди населения значительно выросла благодаря обучению граждан работе с порталом. Так, электронную цифровую подпись с начала года получили более 3 млн пользователей.

Язык сурдоперевода в ЦОНах Казахстана освоили уже 696 работников, сегодня в каждом ЦОНе работают по два сотрудника, владеющих языком жес­тов, а к гражданам с ограниченными возможностями 1-й и 2-й групп инвалидности сотрудники ЦОНов приезжают домой. За год услуги на дому получили около 30 тыс. инвалидов.

Также для удобства граждан некоторые ЦОНы были перемещены в новые здания, это помогло решить проблему с парковками, крутыми пандусами и тесными помещениями. Появились отделы ЦОНов в новых районах городов. Например, в Каратауском районе Шымкента, Наурызбайском районе Алматы. В декабре были запущены специализированные ЦОНы в Костанае и Актобе, в каждом, помимо автоматизированного автодрома, построены и первые автоматизированные мотодромы для сдачи экзамена на получение категории «А». Таким образом, количество центров обслуживания населения в стране увеличилось до 270.

Надо отметить, что в Комитете связи, информатизации и информации МИР РК подвели итоги второго этапа социального исследования, проведенного методом «тайного покупателя». Результаты исследования показали, что уровень удовлетворенности работой ЦОНов среди населения достиг 85%.