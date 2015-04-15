Свежий выпуск В эпицентре тюркского мира Жансеит ТУЙМЕБАЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике

Важным фактором углубления дружеских связей между народами Казахстана и Турции является конструктивное межгосударственное взаимодействие. Обе страны хорошо понимают друг друга, высоко ценят успехи каждого. Между Казахстаном и Турцией не существует неразрешимых вопросов. Турция признает лидирующую роль нашей страны в Центральной Азии и считает Казахстан приоритетным партнером в регионе. Ожидаемый 16–17 апреля государственный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан придаст новый импульс развитию взаимоотношений между двумя братскими странами по всем направлениям стратегического сотрудничества.

Страна, находящаяся на перекрестке Востока и Запада, всегда готова поддержать инициативы государства, расположенного в центре Евразии. Потому что у нас общие истоки, единое мировоззрение. Общие позиции и обоюдная поддержка по многим политическим вопросам отражены во взаи­модействии в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества, ОИС, СВМДА, Тюркский совет, ТЮРКСОЙ.

Тюркоязычные государства отчетливо осознают важность общетюркских интеграционных процессов. В этом плане Турция, как и Казахстан, выступает активным сторонником этой идеи. Несколько совещаний Совета сотрудничества тюркоязычных государств, больше известного как Тюркский совет, прошли именно на территории Турции. Результатом встреч лидеров тюркоязычных стран стали принятые исторические решения: созданы и успешно работают Секретариат Тюркского совета, Парламентская ассамблея, Совет старейшин, открыта Тюркская академия с центром в Астане.

Спектр взаимодействия Казахстана и Турции в двустороннем и многостороннем формате весьма широк. Стоит отметить, что сложившийся уровень стратегического партнерства во многом достигнут благодаря контактам на высшем уровне. Как известно, показателем состояния межгосударственных отношений является интенсивность взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. В связи с этим динамика визитов между Казахстаном и Турцией является ярким свидетельством тесного сотрудничества. Только в 2014 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дважды посетил Турцию с рабочими визитами, приняв участие в работе Саммита Тюркского совета и в церемонии инаугурации Президента Турции.

Визит турецкого лидера в Казахстан даст возможность оценить 24-летний период стратегического партнерства. За прошедшие годы реализовано множество проектов во многих сферах. Стабильно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. В Казахстане работают более 1 400 турецких фирм и компаний. Торговый оборот достиг 3,29 млрд. долларов. Но потенциал двух государств по праву диктует необходимость увеличения этой цифры. Принципиально новой концепцией торгово-экономического взаимодействия стала программа «Новая синергия» под патронатом президентов Казахстана и Турции, нацеленная на увеличение к 2015 году взаим­ного товарооборота до 10 млрд. долларов. В 2013–2014 годах в турецких провинциях Сакария, Коджаели, Измир, Измит, Ескишехир, Невшехир, Трабзон, Ризе, Стамбул, Мугла, Ниде, Самсун, Хатай, Конья, Гиресун, Малатия, Маниса, Денизли были успешно проведены региональные бизнес-форумы с участием казахстанских предпринимателей. В этот же временной период состоялись визиты турецких бизнес-делегаций в различные области Казахстана.

Крупный турецкий капитал нашел свою нишу в нашей стране. Сфера строительства, фармацевтика и медицина, безалкогольные напитки – и это не последние сферы, в которых турецкие предприниматели проявили свой профессионализм. Турция имеет большой и успешный опыт в создании организованных индустриальных зон, служащих локомотивом развития промышленности и экономики страны в целом. Казахстанская сторона заинтересована в изучении и применении этого опыта. Открытие в Казахстане совместных индустриальных зон с участием турецкого капитала дает дополнительную возможность для системного вхождения бизнеса Турции на отечественный рынок и улучшения инвестиционного климата в нашей стране.

Успешное развитие получило казахстанско-турецкое сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Наиболее продвинутым проектом в сфере образования стал Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави в Туркестане. Сегодня МКТУ – современное высшее учебное заведение с солидной методической и экспериментальной базой. Продолжается обучение студентов и аспирантов Казахстана в высших учебных заведениях Турции. В свою очередь в Казахстане успешно функци­онируют более 28 казахско-турецких лицеев, где обучаются свыше 5 тыс. учеников, а также открытый в 1998 году частный университет им. С. Демиреля. Многие казахстанские ученые и специалисты преподают различные технические и гуманитарные дисциплины в турецких университетах. За последние годы в рамках программы обмена опытом между специалистами Казахстана и Турции до сегодняшнего дня в Турции прошли стажировку свыше 300 казахстанских преподавателей, более 200 представителей правоохранительных органов, более 150 представителей здравоохранения.

По инициативе и при поддержке посольства Казахстана в Турции были переведены и выпущены в свет две книги казахских классиков литературы: «Слова назидания» – сборник лучших произведений казахского поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева и выдающегося поэта Мукагали Макатаева. Также выпущен пятитомник избранных произведений Президента РК, книги «Казахстан – Турция: 20 лет дружбы и сотрудничества» и другие фолианты на турецком языке.

По инициативе турецкой стороны на территории Турции установлены памятники деятелям казахского народа: Абаю, Абылай-хану, М. Жумабаеву, М. Ауэзову, Кабанбай-батыру, а также монумент Первому Президенту РК в центре Анкары. В городах Кыршехир и Невшехир центральным улицам и проспектам даны названия «Н. Назарбаев» и «Казахстан», в университетах городов Кыршехир, Невшехир и Ерзинджан открыты аудитории им. Казахстана и Культурный центр им. Абая. Эти аудитории оформлены по казахским традициям, с использованием предметов, олицетворяющих казахстанскую достопримечательность.

В свою очередь открытие величественного памятника Мустафе Кемалю Ататюрку на берегу реки Ишим в центре казахстанской столицы турецкое сообщество встретило с воодушевлением, восприняв это событие как дань уважения и знак доверия к их стране.

В рамках своего первого визита в качестве Президента Турции Р. Т. Эрдоган посетит Астану и Туркестан. В столице Казахстана состоится второе заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня с участием лидеров двух стран. Кроме того, пройдет казахстанско-турецкий бизнес-форум, который призван расширить и углубить уровень экономического сотрудничества. В Туркестане президент Турции примет участие в открытии крупных культурно-просветительских объектов, в том числе соборной мечети, закладка фундамента которой была осуществлена около 15 лет назад. Также планируется открытие объектов в Международном казахско-турецком университете им. Х. А. Ясави.

В целом предстоящий визит и все перечисленные примеры сотрудничества Казахстана и Турции, без сомнения, служат во благо двух братских государств и народов. Двусторонние отношения в настоящее время не только поднялись на стратегическую высоту, но и имеют все предпосылки стать образцовыми среди контактов нашей республики c другими государствами.