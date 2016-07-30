В Ереване произошла перестрелка на территории захваченной полицейской части

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Фото с сайта sputnikarmenia.ru
В Ереване в результате перестрелки на территории захваченного здания полиции ранен лидер вооруженной группы Араик Хандоян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"В нарушение требований правоохранительных органов некоторое время назад на территории полка прозвучали выстрелы. Правоохранители открыли ответный огонь. Был ранен один из стреляющих – Араик Хандоян", – написал начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook.

По его словам, также получили ранения еще два члена группы захватчиков, им оказывается медицинская помощь.

Как известно, 17 июля в Ереване группа людей захватила здание полицейской части и потребовала отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения лидера радикального оппозиционного движения "Новая Армения" Жирайра Сефиляна. В вооруженной группе состояли более 30 человек. На данный момент только два члена группировки находятся на территории здания. Оба мужчины ранены. В качестве заложников – три медика бригады "скорой помощи", в том числе медсестра.

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