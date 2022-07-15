В еще один город России можно будет летать из Казахстана

Открываются два новых авиамаршрута из Алматы и Нур-Султана в город Красноярск (Россия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Так, российская авиакомпания «Россия», начиная с 16 июля текущего года, планирует начать регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Красноярск с частотой 4 рейса в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а также с 17 июля – из Нур-Султана в Красноярск с частотой 3 рейса в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.

Открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, подчеркнули в КГА.

Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.