В Эстонии будет создан киберполигон НАТО

Об этом сообщает РБК со ссылкой на эстонское издание Laane Elu.
"Создание киберполигона НАТО в Эстонии означает, что в
Эстонии будут проходить военные киберучения и будет осуществляться
обучение специалистов по кибербезопасности НАТО. Это увеличит
присутствие НАТО в Эстонии", – заявил по этому поводу министр обороны
страны Свен Миксер.
Территориально киберполигон будет располагаться в
Таллине. Он будет представлять собой виртуальную среду, где будет
проводиться как групповое, так и индивидуальное обучение.
В 2012 году Североатлантический альянс уже проводил в
Эстонии военные учения Cyber Coalition, в ходе которых эксперты блока
отрабатывали взаимодействие на случай кибервойны.