В Эстонии создадут скоростной аналог Wi-fi на основе света

Технологии
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Азамат Сыздыкбаев
Фото из открытых источников
Эстонская компания Velmenni работает над разработкой  устройства беспроводной связи, которая вместо радиоволн будет использовать световое  излучение Li–Fi, передает Kazpravda.kz со ссылкой на penki.it.

Сейчас в компании работают над несколькими направлениями этого метода связи. Базовым узлом может служить обычная система освещения, но в целях эффективного модулирования света используются светодиодные лампы, дополненные специальной микросхемой.

Стоит отметить, что качество связи не зависит от силы свечения лампы, даже если приглушить ее мощность до минимума, связь будет работать. Минусом является возможность излучения в видимом диапозоне – любое препятствие ограничивает работу Li–Fi. Поэтому возникает необходимость размещения точки доступа в каждой комнате или офисе, либо нужно строить комбинированную связь с традиционным Wi–Fi. 

Непрозрачные препятствия – не единственное ограничение данной технологии, прямой солнечный свет будет также будет создавать серьезные помехи сигналу Li–Fi. Однако, это не умаляет достоинств нового вида связи. В частности, преимущество Li–Fi будет особенно ощущаться в огромных помещениях с большим количеством пользователей, например, в конференц–залах, в гостиницах или на вокзалах.

По мнению разработчика данной технологии, профессора из Шотландии Харальда Хааса, Li–Fi не только позволяет добиться высокой скорости передачи информации, но и решает проблему емкости частотного диапазона.

В планах Velmenni – разработка конечного продукта связи по данной технологии, пригодного для домашнего и офисного потребительского рынков.

"Аналогичный способ связи был впервые продемонстрирован еще в 2011 году в Эдинбургском университете", – отмечается в информации.

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