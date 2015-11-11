В Эстонии выпустили глобусы без России

В Эстонии в продажу поступили глобусы для детей, на которых не обозначена Россия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В редакцию эстонской газеты обратился читатель, который обратил внимание на то, что на игрушечном глобусе для малышей не обозначена Россия.
"На игрушке для эстонских малышей России и след простыл. Огромная по площади территория, на которой в другой версии глобуса раскинулась земля русская, нет ни значка, ни какой-либо достопримечательности", – приводит Postimees слова своего читателя.
Журналистское расследование выявило, что, действительно, на детском глобусе с названиями на эстонском языке нет упоминания такой страны, как Россия, зато обозначены Таллин и даже Ратушная площадь столицы Эстонии. "На русской версии глобуса присутствуют Москва и Кремль", – отмечает издание.
Как известно, в сентябре 2015 года Эстония отказалась сохранить в порядке исключения русский язык в качестве основного языка образовательного процесса в пяти гимназиях республики, обучающих преимущественно русскоязычных школьников.
МИД России выразил озабоченность по этому поводу и назвал решение Таллина дискриминирующим права соотечественников.