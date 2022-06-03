В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана

Визитные карточки чемпионов

Для спортсменов национальной сборной команды флаг и гимн Республики Казахстан имеют особое значение. Государственные символы для победителей республиканских и международных соревнований – предметы особой гордости, важнейшие элементы самоидентификации.

Когда звучит гимн и поднимается флаг родной страны в момент награждения, каждый спортсмен испытывает палитру непередавае­мых ощущений. В эти минуты перед глазами у многих чемпионов и победителей пролетает вся их жизнь, сотканная из бесконечных тренировок, поражений, достижений и надежд. В мысли и воспоминания в эти моменты гармонично вплетаются чувства радости за свой вклад в развитие страны, гордости за свой народ. Ведь на пьедестале для каждого победителя: я – моя страна, я – мои соотечественники.

– Когда гимн Казахстана звучит в разных частях света, люди разных национальностей, а в особенности те, кто мало знает о моей стране, встают и наблюдают, как флаг Рес­публики Казахстан поднимается выше флагов США, Великобритании, Японии. В эти секунды меня переполняют невероятные эмоции, – делится победитель и призер многочисленных этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Нариман Курбанов. – Все это дает мне право испытывать беспредельную гордость, и я получаю огромный стимул двигаться дальше для того, чтобы вновь и вновь испытывать все эти прекрасные ощущения.

Нариман вспоминает, как на летней Универсиаде в Италии в 2019 году он выиграл серебряную медаль – первую медаль за 15 лет для страны – и хотел поднять флаг возле снаряда для того, чтобы весь зал увидел достижение казах­станского спорта, но, увы, флага не оказалось под рукой.

– Тогда, помню, я очень расстроился, что не смогу осуществить свое желание. Пришлось ждать самого момента награждения, – сказал Нариман.

Стоит отметить, что не так давно он вновь стал чемпионом одного из этапов Кубка мира по спортивной гимнастике, проходившем в азербайджанском Баку. Помимо своих основных спортивных успехов, отечественный гимнаст в 2017 году смог вписать свое имя в историю мирового спорта. Исполненный Нариманом на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале оригинальный элемент был назван в его честь. Технически сложный элемент, который он смог продемонстрировать на мировом спортивном состязании, назван The Kurbanov. Нариман исполнил его на одном из снарядов – «коне».

Казахстанская фристайлистка, специализирующаяся в могуле, бронзовая призерка зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпионка и призерка мировых первенств, чемпионка зимних Универсиад 2015 и 2017 годов, зимних Азиатских игр 2011 и 2017 годов, победительница и многократная призерка этапов Кубка мира Юлия Галышева – настоящий патриот своей страны. Представители зарубежных стран предлагали ей принять их гражданство, выступать под их флагами, но Юлия всегда наотрез отказывалась.

– Я горжусь своей страной, и когда придет время завершать свою спортивную карьеру, то я сделаю это у себя на родине, – уверенно заявила в одном из интервью Юлия Галышева.

Ее личный тренер и главный тренер сборной Казахстана по фристайлу в дисциплине могул Елена Круглыхина вспомнила случай, который произошел в канадском Калгари в 2019 году, где Юлия Галышева выиграла этап Кубка мира. До этого момента такого рода соревнования выигрывали только канадцы, и всегда на награждении играл их гимн.

– В тот год победила наша Юля. Организаторы, по всей видимости, просто не были готовы к такому повороту событий, – вспоминает Елена Круглыхина. – Не знаю, что произошло в среде организаторов, но гимн Казахстана в нужный ­момент не зазвучал. Тогда мои ребята не растерялись – на финише они стали исполнять гимн нашей страны. Представители СМИ, зрители нас фотографировали, делали видеозаписи дружного исполнения казахстанского гимна. Все аплодировали нам, нашей стране. Это было очень эмоционально и здорово. До сих пор с большой теплотой и улыбкой мы вспоминаем эти минуты.

Елена Галышева также призналась, что всегда во все свои поездки с командой она берет небольшой по размеру флаг Казахстана.

– Он по-настоящему стал нашим талисманом, много раз облетал планету с командой. Где бы мы ни были, я всегда вывешиваю свой флаг в окнах гостиниц. Мы гордимся своей родиной и всегда исполняем гимн Казахстана, – заключила Елена Круглыхина.