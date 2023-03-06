Именно так случилось при организации этнического вечера, инициаторами которого стали местные активисты из регионального филиала Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары». Они устроили в Доме дружбы настоящий праздник и в ходе мероприятия смогли не только пообщаться и познакомиться ближе, но и больше узнать о культуре и традициях разных этнических групп, проживающих в регионе.

Организаторы считают, что подобные инициативы позволяют привнести этнические мотивы в любую встречу и превратить ее в необычное и запоминающееся событие. И действительно, участников ожидало яркое действо с элементами перевоплощения. Изюминкой party стало то, что молодежь, принадлежащая к одной национальности, «демонстрировала» другую. Например, русские выступали в роли казахов, казахи рассказывали о турках, а турки представляли русский этнос и так далее. Задачей было показать не только костюмы других этносов, но и приготовить блюда национальной кухни, исполнить творческие номера в этническом стиле.

– В полиэтничном Казахстане культурные традиции и обычаи разных этносов вплетаются в нашу жизнь, – отмечает руководитель ОО «Ассамблея жастары» Жамбылской области Хамида Турдыева. – Наша цель – привлечь представителей молодого поколения к дальнейшему укреплению единства и сотрудничества, инициировать новые формы межкультурного и творческого диалога. Выбранный формат оказался увлекательным и познавательным.