В этом году 700 км автодорог Казахстана станут платными

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В 2017 году планируется сделать платным проезд на 700 км казахстанских автодорог. Об этом рассказал вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает Kazpravda.kz
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На участках дорог Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос устройства системы взимания платы запустят в ноябре. Аппараты будут запущены в тестовом режиме.
"К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на шести тысячах километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 миллиардов тенге. В том числе в 2017 году – на 700 километрах", – отметил он.
Рассказал Скляр и о ходе строительства автодорог в рамках госпрограммы "Нурлы жол".
По его словам, в этом году будет полностью завершено строительство автодороги Бейнеу – Актау (в 2017 году – 230 км) и Алматы – Талдыкорган (в 2017 году – 24 км), также отдельных участков на автодорогах Астана – Павлодар (232 км), Уральск – Каменка (50 км), Актобе – Атырау (26 км), обход перевала Кордай (40 км).
Также будут продолжены работы на семи переходящих проектах (Астана – Караганда, Центр – Восток, Бейнеу –Актау, Центр –Запад, Капшагай – Талдыкорган, Астана – Петропавловск и Уральск – Каменка). За счет бюджетных средств начнется реализация восьми новых проектов общей протяженностью свыше 1 тыс. километров. Это проекты Бейнеу – Акжигит, Костанай – Денисовка, Щучинск – Зеренда, Осиновский перевал, Таскескен – Бахты, Ушарал – Достык, Юго – Запад обход Астаны, Калбатау – Майкапшагай.