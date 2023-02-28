В этом году паводок может быть масштабным – МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин на заседании Правительства РК сообщил, что в этом году паводок в стране может быть более мсштабным из-за большого количества снега, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Подтоплениям, случившимся в начале месяца в южных регионах страны, поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков. В результате были подтоплены дворы и улицы 46 населенных пунктов в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в городе Шымкенте", – констатировал глава МЧС.

По его словам, подтопления можно было заблаговременно предотвратить в рамках программных документов, но их допущение говорит о формальном подходе к исполнению поручений и планирующих документов.

"В этом году паводок может быть масштабным из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. При неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан", – обозначил Ильин.

Он подчеркнул, что с начала года также сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе. На сегодняшний день наполнение Шардаринского водохранилища – 5,1 млрд м3 или 98%, а на Коксарайском контррегуляторе – 1,8 млрд м3 или 60%.

"Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что в случае повышенного сброса с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора возможно затопление территорий Туркестанской и Кызылординской областей", – предупредил Юрий Ильин.