В эту ночь оживут артефакты Свежий выпуск 506 Анна КУЩЕНКО, руководитель центра культурно-образовательной работы ЦГМ РК

Музей располагает огромным научно-образовательным материалом, богатой коллекцией памятников материальной и духовной культуры, археологии, природы, этнографии и антропологии. Большой интерес для посетителей представляют экспозиции об исторических событиях и личностях, традициях. А еще здесь сложились все предпосылки для развития делового и дружеского общения с посетителями – вот уже 10 лет с большим успехом реализуется проект «Ночь в музее», который занял определенную нишу в деле популяризации культурно-исторического наследия и стал неотъемлемой частью культурной жизни города.

Впервые акция «Ночь в музее» состоялась в 1997 году в Берлине и молниеносно распространилась по всему миру. В России подобное мероприятие первый раз провели в 2002 году в Красноярске.

В 2005-м французы выдвинули идею о ежегодном проведении международной музейной акции «Ночь музеев», и тогда же эта идея получила официальное одобрение Совета Европы. Годом позже участниками акции, которая проводится под патронатом Международного совета музеев (ICOM), стали уже более 2 тыс. галерей из 38 стран мира. Присоединился к движению и Казахстан. Одним из первых в нашей стране ночью открыл двери для посетителей Центральный государственный музей РК (руководитель проекта – директор Нурсан Алимбай).

Основная цель акции – привлечение внимания общественности к музею как одному из главных культурно-образовательных объектов, укрепление его имиджа посредством организации неординарных мероприятий и программ. «Ночь в музее» призвана не просто продемонстрировать исторические, археологические и этнографические коллекции, но и стать платформой для образования, самопознания, реализации творческого потенциала.

Отметим, что с каждым годом возрастает количество посетителей. В 2006 году участниками проекта стали 1 175 казахстанцев, в 2008 году – 2 500 человек, а в 2012–2014 годах посещае­мость составила уже более 7 000. К сотрудничеству с музеем подключаются новые организации, фонды, творческие объединения, коммерческие структуры. Так, партнерами по проекту в 2014 году стало свыше 150 компаний, учреждений и частных лиц.

Ежегодно музей пытается создать свое, особенное культурное действо – предоставляет возможность ознакомиться не только с историей и культурой, искусством нашей страны, но также в неформальной обстановке пообщаться с друзьями, наладить контакты, обменяться профессиональным опытом. В музейную ночь проводятся самые различные по форме акции для детей и молодежи – выставки, мастер-классы, шоу-программы, арт-ярмарки с участием художников, ремесленников, кинопоказы, концерты.

Каждый год тематика и структурное содержание проекта меняются – расширяется программа мероприятия, рассчитанная на различные возрастные и социальные категории населения, привлекаются новые участники, реализуются новые идеи и проектные замыслы.

Особенно завораживает, когда «оживают» персонажи, герои исторических эпох. К примеру, в 2010 году по музею бродила мумия, а в 2013-м археологи продемонстрировали обряды шаманов. В 2014-м центр архео­логии музея предложил вниманию посетителей интерактивное представление «Один день из жизни первобытного человека». В экспозиционном зале № 1 в разделе «Каменный век» гости мероприятия ознакомились не только с бытом первобытных людей, но и приняли участие в мастер-классах по обработке камня.

В нынешнем году археологи музея продемонстрируют культуру и быт насельников эпохи бронзы – гостей снова ждет интерактивное представление. К тому же в эту ночь, 15 мая, посетители смогут увидеть уникальные и редкие экспонаты, которых нет в стационарной экспозиции.

В 2015 году Центральный государственный музей РК к юбилею акции подготовил 5 тематических выставок из фондов. Одна из них – «Коллекция самоваров из фондов ЦГМ РК». Гости увидят самый большой самовар вместимостью до 30 л, на котором сохранилась фабричная марка торгового дома братьев Шемариных. Наиболее ценными экспонатами коллекции являются самовар 1825 года выпуска, а также приобретенный на Каркаралинской ярмарке в 1926 году экземпляр.

Этой ночью откроются выставки «Память сильнее времени», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и «Единая семья», приуроченная к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, – посетители смогут ознакомиться с традиционной культурой и бытом различных диаспор, проживающих в нашей стране.

В экспозиции «Казахстан в эпоху бронзы (XVIII–IX вв. до н. э.) из археологической коллекции ЦГМ РК» будут представлены артефакты этого периода – керамика, орудия горного дела и медеплавильного производства, земледелия и домашних промыслов, предметы вооружения, украшения и амулеты. Интересной частью программы «Ночи в музее» станет открытие выставок из частных коллекций – работы живописца Ивана Стадничука и заслуженного архитектора РК, лауреата Государственных премий СССР и Казахстана Арыстана Кайнарбаева.

Гостей музейной ночи также ждет множество различных акций и сюрпризов: шоу-программа, мастер-классы, дефиле с участием студентов колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева, интерактивные образовательные программы, которые специально к этому дню подготовили археологи, этнографы и хранители музея.