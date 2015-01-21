Свежий выпуск В Европе набирают силу партии, отстаивающие жесткую антииммиграционную политику russian.rt.com

Войдя в тройку лидеров на парламентских выборах, ультраправая партия «Шведские демократы» может стать очень влиятельной. «Я хочу, чтобы число людей, приезжающих в Швецию в поисках убежища, сократилось. Их слишком много», – заявил лидер партии Йимми Окессон.

В Германии тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против «исламизации» страны. В прессе это движение окрестили «нацисты в деловых костюмах». Тем не менее в январе запланированы новые демонстрации.

В 2015 году в Дании также пройдут выборы. Помимо партии, которая придерживается жесткой антииммиграционной политики и которая, судя по результатам опросов общественного мнения, набирает популярность, в стране проводит кампанию и группа, надеющаяся привлечь голоса иммигрантов.

Датская национальная партия была основана тремя братьями пакистанского происхождения, чья семья живет в стране уже более сорока лет. Как заявляет лидер партии, сейчас пришло время для того, чтобы их голос в противовес правым был услышан.

Они проводят политику под названием «запрет на запреты», которая положит конец ограничениям на ношение религиозных символов, а также отменит закон, запрещающий гражданам Дании жить со своими иностранными супругами до достижения обоими 24 лет.

«Очень больно видеть, как дети в первом-втором классах говорят: «Мы не датчане, мы мусульмане», или датские дети говорят им: «Вы не датчане». Это вызывает серьезное беспокойство, поскольку вскоре вырастет поколение с теми же проблемами, что и у нас. Настало время положить этому конец. Мы выступаем за единство и хотим, чтобы все были в одной лодке. Вне зависимости от нашего происхождения мы хотим жить в Дании и желаем для этой страны лучшего», – говорит основатель Национальной партии Кашиф Ахмад.

Несмотря на этот посыл, Национальной партии стоит начать действовать активнее, если она намерена набрать 20 тыс. подписей, необходимых для участия в парламентских выборах. Пока у нее меньше 10 тыс.