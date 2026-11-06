В Европе около 20 рейсов за сутки получили сообщения об угрозе взрыва

Ни в одном из самолетов при осмотре не обнаружили следов взрывчатки

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Как минимум 19 рейсов между европейскими странами, в четверг, 5 ноября, получили ложные предупреждения о взрывных устройствах на борту. Это во второй раз за последние три дня привело к проблемам в авиасообщении региона, сообщают агентство dpa и корпорация BBC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

Ложные предупреждения получили рейсы между Австрией, Бельгией, Болгарией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, Польшей, Португалией, Румынией, Финляндией и Чехией, указывает британская газета The Guardian.

Ни в одном из самолетов при осмотре не обнаружили следов взрывчатки.

Рейс ирландской авиакомпании Aer Lingus Дублин - Рим из-за заявлений о бомбе перенаправили во Францию и посадили на военном аэродроме примерно в 100 км от Парижа. Два рейса ирландского лоукостера Ryanair в Софию - из Копенгагена и Мадрида - совершили экстренные посадки в болгарской столице, а самолет этой же авиакомпании из Лондона перенаправили в Пловдив - второй по величине город страны.

Изменить пункт назначения пришлось и пилотам венгерского лоукостера Wizz Air, следовавшим по маршруту Милан - Варшава. Вместо польской столицы они были вынуждены посадить самолет в Вене. С ложными сообщениями также столкнулись сразу два самолета финской Finnair: один из Хельсинки также летел в Вену, другой - в Рим. Первый рейс при посадке в столице Италии сопровождали истребители.

Сообщения о минировании сразу четырех рейсов 5 ноября получил аэропорт австрийской столицы, отметила местная общественно-правовая медиакомпания ORF. Про поступившие угрозы взрыва четырех самолетов, приземлившихся в аэропорту Праги, сообщила чешская полиция. По данным местных СМИ, речь идет о двух рейсах из Великобритании, а также о самолетах из Ирландии и Греции. В аэропорту Мадрида рассказали об аналогичных фейковых сообщениях, касающихся трех самолетов.

Сообщения о бомбе на борту затронули также три рейса из аэропорта и в аэропорт Милан-Бергамо. Речь идет о самолетах из Салоников и Порту, а также в Бухарест. Кроме того, "заминированными" оказались два лайнера польской LOT, следовавшие из Варшавы в Брюссель и Париж. Первый успешно приземлился в пункте назначения, вылет второго задержали.

Угрозы о бомбах на борту самолетов поступают по электронной почте, отмечает итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в полиции. Одно из таких писем касалось двух рейсов - из Хельсинки и Дублина. Оно было написано на итальянском языке и отправлено на адрес компании ADR, управляющей аэропортами Рима, а также в другие связанные с ней организации. В теме письма было указано: "Предупреждение об угрозе".

Позже в ANSA отметили, что это сообщение было подписано "бойцами Мужского государства" - радикального мизогинного и националистского движения, созданного в 2016 году Владиславом Поздняковым. "Мы, бойцы Мужского государства, сегодня оставим свой след в истории. Ваш феминистский режим запомнит это навсегда", - приводит агентство часть письма.

Ссылаясь на экспертов, The Guardian указывает, что такие письма поступают в аэропорты практически ежедневно, но не в таких объемах.

3 ноября как минимум семь самолетов, четыре из которых принадлежат Ryanair, получили сообщения о бомбе на борту. Два самолета следовали в Варшаву, по столько же - в Софию и Рим, еще один - в испанскую Мурсию.

Самолет LOT, летевший в столицу Польши из Лондона, перенаправили из главного аэропорта имени Шопена в расположенный неподалеку Варшава-Модлин. После посадки на время досмотра лайнера аэропорт закрыли. Следовавший из Копенгагена самолет "Скандинавских авиалиний" (SAS) посадили в аэропорту Шопена и никаких опасных предметов на борту не обнаружили.

Сообщения о взрывных устройствах также поступили лайнерам Ryanair и Wizz Air, летевшим в Софию - из Дублина и аэропорта Милан-Бергамо соответственно. Из-за угроз были досмотрены еще три самолета Ryanair: один приземлился в Мурсии, два прилетели в Рим - из Лиссабона и Дублина.