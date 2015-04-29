Свежий выпуск В Европу поедут сильнейшие Юрий ЛИ, Кызылорда

Спортивные баталии, длившиеся в течение пяти дней на участке недавно построенного межконтинентального автобана Западная Европа – Западный Китай, определили состав сборной страны, которая уже в мае текущего года будет биться за честь Казахстана на европейском турнире.

По итогам пяти этапов, которые включали групповые гонки на 107,5 и 134 км, кольцевую – на 70 км и два индивидуальных заезда на 10 и 20 км, «золото» и майка лидера достались воспитаннику павлодарской школы велоспорта Илье Горбушину. Немного уступил ему, поднявшись на вторую ступень пьедестала почета, Динмухаммед Улысбаев из Жамбылской области. Достойный результат показал по итогам чемпионата и алматинец Ерик Сафаров, которому новая трасса принесла «бронзу».

В командном же первенстве многодневная шоссейная гонка принесла победу сборной Астаны. На втором месте оказались спорт­смены из Павлодарской области. Порадовало болельщиков-кызыл­ординцев на домашнем чемпио­нате и выступление команды Приаралья, добившейся призового третьего места.



