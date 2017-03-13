В Facebook появилась функция самоуничтожения постов

В Facebook Messenger появилась функция самоуничтожения постов, которые исчезают спустя сутки, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на belta.by
.
Данная функция получила название Messenger Day. Пользователь может делать фотографии или снимать видеоролики и добавлять к изображению различные стикеры, эмодзи, эффекты. После публикации на протяжении 24 часов пользователи смогут просматривать фото или видео.
Функция уже стала доступной для всех пользователей iOS и Android.
"Facebook стал не первой социальной сетью, позаимствовавшей данную идею у Snapchat. Самоуничтожающиеся публикации уже появились во "ВКонтакте" и в Instagram", – отмечается в информации.