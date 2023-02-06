В фазе «слабого роста»

В исследовании отмечается, что основная причина ослабления экономики заключается не в украинском кризисе и не в пандемии, а в нехватке рабочих рук, бюрократизации и сохраняющейся сильной зависимости от углеводородов.

Как отмечает издание, за последние 30 лет средний годовой рост немецкой экономики составлял около 1,4%. Теперь же, согласно подсчетам, до 2027 года экономика Германии будет расти лишь на 0,7% в год.

В Мюнхенском институте экономики также отметили, что в ближайшие годы постепенно начнет выходить на пенсию немецкое поколение бэби-бума, которое не удастся в полном объеме заменить последую­щими поколениями. В результате темп экономического роста может снижаться даже до 0,5% в год.