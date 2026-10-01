В Федерации фехтования Казахстана отметили рекорд спортсменов в этом сезоне

Мужская сборная Казахстана по шпаге стала победителем трех крупнейших командных турниров в течение одного сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Согласно данным Федерации фехтования Казахстана, ранее ни одной мужской команде в шпаге не удавалось в течение одного года выиграть чемпионат своего континента, мировое первенство и континентальные Игры.

В июне сборная Казахстана стала чемпионом Азии в Дели. Через месяц наши шпажисты впервые в истории казахстанского фехтования завоевали "золото" чемпионата мира в Гонконге.

Еще один титул казахстанцы выиграли на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония). В финале командного турнира Казахстан победил Южную Корею со счетом 43:42.

На Играх в Аичи и Нагое в состав команды вошли Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай. В течение сезона в составе сборной также выступал Никита Жулинский.

Отметим, что Казахстан впервые за 24 года выиграл командный турнир шпажистов на Азиаде. Предыдущую победу сборная страны одержала в 2002 году в Пусане.