В Федерации профсоюзов РК произошли кадровые перестановки

Кадровые назначения
1583
Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Федерации профсоюзов РК, на котором были рассмотрены организационные вопросы, а также согласно Устава Федерации были избраны председатели территориальных объединений профсоюзов четырех областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Так, в рамках внутренней ротации кадров Ерлан Саиров был избран заместителем председателя Федерации профсоюзов РК, Гульнара Жумагельдиева назначена советником председателя Федерации профсоюзов.

Председателем территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области избран Ерик Нуракаев, председателем территориального объединения профсоюзов Акмолинской области – Кали Рахметов, председателем территориального объединения профсоюзов города Астана – Тастанбек Есентаев, председателем территориального объединения профсоюзов Жамбылской области – Мейрамбек Тулепберген.

"Ранее занимавшие должность: председателя территориального объединения профсоюзов Акмолинской области К. Бекишев, 1947 года рождения; председателя территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области Д. Ахметова, 1954 года рождения; председателя территориального объединения профсоюзов города Астана С. Мынбаев, 1952 года рождения, решением Исполкома были освобождены в связи с достижением пенсионного возраста. Б. Сапарбаева освобождена от занимаемой должности председателя территориального объединения профсоюзов Жамбылской области в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.

Популярное

Все
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Это триумф: Рыбакина выиграла в финале "Мастерс" в Риме
Премьер-министр Италии отменила визит в Казахстан
Актюбинец хотел заработать на криптовалюте, но потерял 3 миллиона тенге
Посетители аттракциона в Шымкенте застряли на большой высоте (видео)
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
На Евровидении победила певица из Швеции
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
В Турции проходят выборы президента и парламента
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Мощная магнитная буря прогнозируется в мае
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Казахстан победил Норвегию на чемпионате мира по хоккею
Итоги индивидуальных соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Поезд врезался в стадо овец в Алматинской области
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
Сельский детектив: акмолинцу  вернули пропавший табун лошадей
Новая школа покрылась трещинами в Жамбылской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]