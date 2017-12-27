В Федерации профсоюзов РК произошли кадровые перестановки

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Федерации профсоюзов РК, на котором были рассмотрены организационные вопросы, а также согласно Устава Федерации были избраны председатели территориальных объединений профсоюзов четырех областей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу федерации.
Так, в рамках внутренней ротации кадров Ерлан Саиров был избран заместителем председателя Федерации профсоюзов РК, Гульнара Жумагельдиева назначена советником председателя Федерации профсоюзов.
Председателем территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области избран Ерик Нуракаев, председателем территориального объединения профсоюзов Акмолинской области – Кали Рахметов, председателем территориального объединения профсоюзов города Астана – Тастанбек Есентаев, председателем территориального объединения профсоюзов Жамбылской области – Мейрамбек Тулепберген.
"Ранее занимавшие должность: председателя территориального объединения профсоюзов Акмолинской области К. Бекишев, 1947 года рождения; председателя территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области Д. Ахметова, 1954 года рождения; председателя территориального объединения профсоюзов города Астана С. Мынбаев, 1952 года рождения, решением Исполкома были освобождены в связи с достижением пенсионного возраста. Б. Сапарбаева освобождена от занимаемой должности председателя территориального объединения профсоюзов Жамбылской области в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.