В финале футбольного первенства "Жас Кыран" сыграют команды СКО и ВКО
Талгат Исенов
Команды Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей сойдутся в финале республиканского футбольного первенства "Жас Кыран" среди юношей 2000 г.р., проходящего в эти дни в Байконуре, передает Kazpravda.kz.
Команда СКО в последний игровой день группового этапа обыграла мангистауцев – 3:1.
Также в этот день были зафиксированы следующие результаты: Акмолинская область – Кызылординская область 1:6, Костанайская область – Жамбылская область 5:2, Байконур – Актюбинская область 1:3.
Сегодня, 24 октября, в заключительный день первенства состоятся следующие игры:
Матч за 1-е место: СКО – ВКО.
Матч за 3-е место: Актюбинская область – Кызылординская область.
Матч за 5-е место: Мангистауская область – Байконур.
Матч за 7-е место: Акмолинская область – Костанайская область.