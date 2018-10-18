В Финляндии по итогам визита Главы государства подписано 23 соглашения на сумму $545 млн

В ходе казахстанско-финского делового приема бизнесмены двух стран получили возможность наладить прямые контакты и достигнуть конкретных договоренностей. Так, в рамках приема состоялось подписание 23 двусторонних коммерческих и некоммерческих документов на общую сумму $545 млн.



Между Правительством Казахстана и руководством Северного инвестиционного Банка заключено Рамочное соглашение, которое будет направлено на финансирование проектов на территории РК по принципу государственно-частного партнерства, а также капиталовложения (инвестиции, корпоративные и суверенные займы, банковские гарантии) и создание условий для трансферта технологий.



Председатель правления НК "Kazakh Invest" Сапарбек Туякбаев подписал меморандум о взаимопонимании между Kazakh Invest и компанией Koja касательно реализации проекта по производству инженерного оборудования. Также был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Kazakh Invest и Конфедерацией финских промышленников, в состав которой входят ряд финских компании (Kone Corporation, Wartsila, Stora Enso, Kesko, Nokia Corporation). В ходе диалога Конфедерация выразила заинтересованность в реализации проектов на территории Республики Казахстан.



В рамках соглашения о развитии контейнерных перевозок между АО «KTZ Express» и Nurminen Logistics, в октябре 2018 г. стороны намерены запустить регулярные перевозки между Финляндией и Китаем через территорию Казахстана и России. Данная договоренность позволит осуществлять перевозку контейнеров по железной дороге вместо морского транспорта и поможет сократить время в пути от Финляндии до Китая.



Министерство энергетики РК и компания Wаrtsilа подписали меморандум о намерении рассмотреть возможность строительства парогазовых установок мощностью 50 МВт в городе Туркестан. На сегодня среди реализованных проектов компании в Казахстане — электростанция для Актюбинского рельсобалочного завода, запущенная в эксплуатацию в 2015 г., а также электростанция для завода "КазАзот" в Мангистауской области.



Конфедерация финских промышленников — ведущая структура Финляндии, которая представляет все секторы бизнеса и компаний. Компании и предприятия, входящие в Конфедерацию, производят 70% ВВП и 95% экспорта Финляндии. Имеет 27 отраслевых членских организаций, объединяющих 16 тыс. предприятий и фирм, в которых работает 980 тыс. человек. Членами правления Конфедерации являются руководители таких компаний, как Kesko Corporation, Lappset Group Oy, Kone Corporation, Metsa Group, OP-Pohjola Group, Orion Corporation, Elisa Corporation, Nokia Corporation.



Компания Koja занимается разработкой энергоэффективных решений по созданию вентиляционных систем с минимальной нагрузкой на окружающую среду. На сегодня в мире эксплуатируется более 20 тыс. вентиляторов фирмы Koja для различных промышленных целей. Оборудование компании Koja используется в предприятиях энергетического сектора, целлюлозно-бумажной промышленности, нефтехимического комплекса, металлургической и горнодобывающей промышленности.



Nurminen Logistics — финская компания, которая предоставляет высококачественные логистические услуги, в том числе, услуги по железнодорожным перевозкам, перевозкам проектных грузов, а также по экспедированию и обработке грузов. Сеть подразделений компании охватывает узловые точки Финляндии и России, важные для логистики по маршруту транзитных контейнерных перевозок. Казахстан включен в зону ключевых рынков компании.



Северный инвестиционный банк — крупнейший кредитно-финансовый институт стран Скандинавии и Балтии. Банк со штаб-квартирой в Хельсинки основан в 1975 г. Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-партнерам компаний из стран Северной Европы). Банк имеет право гарантирования и выделения долгосрочных финансовых ресурсов, превышающих его уставной капитал до 250%.

Wаrtsilа специализируется на производстве судовых энергетических установок, электростанций, винтовых механизмов, систем управления судном и другого оборудования. Компания основана в 1834 г. со штаб-квартирой в Хельсинки. В настоящее время штат компании насчитывает 19 тыс. сотрудников, работающих в 160 представительствах в 70 странах. Деятельность компании разделена на три направления: производство электростанций (34%), судовых энергетических установок (26%) и сервисное обеспечение (40%).



