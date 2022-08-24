В Физули построят Центр творческого развития для детей имени Курмангазы

По поручению Президента Казахстана в азербайджанском городе Физули будет возведен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Глава нашего государства отметил, что центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.

Двухэтажное здание площадью 3100 кв. м рассчитано на 600 учащихся. Строительство центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года.

Ключевыми направлениями работы центра имени Курмангазы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарт Токаева и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.