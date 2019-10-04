​В фокусе – многодетные семьи

На предварительном инструктаже с разъяснением целей, задач и методов мероприятия были определены зоны ответственности, закрепленные за личным составом и спасателями. Акцент – на чуткое отношение к людям, необходимость доступно и доходчиво разъяснять им правила по безопасному устройству и эксплуатации печного отоп­ления, электрооборудования, обращению с газом.

К акции подключились сот­рудники местной полицейской службы и волонтеры, которые дом за домом обходили частный сектор Петропавловска. Каждому жителю оставляли для изучения памятки, в которых доступно изложены правила пожарной безопасности, перечислены час­то встречающиеся на практике нарушения при кладке и эксплуа­тации печей, монтаже электропроводки, утилизации золы.

Во время обходов специалисты уделили повышенное внимание социально уязвимым слоям населения. Только в областном центре в таких густонаселенных микрорайонах с плотной частной застройкой, как Подгора и Рабочий поселок, специалисты управления по ЧС Петропавловска адресно посетили 19 семей, воспитывающих 4 и более детей. Не ограничившись разъяснением правил, офицеры гражданской защиты установили в ряде домов газоанализаторы для предотвращения случаев отравления угарным газом. Эти приборы чутко реагируют на повышенную концентрацию углекислого газа и своевременно предупреждают об опасности.

Большая профилактическая работа проведена и в районах области. Заместитель начальника ДЧС СКО полковник гражданской защиты Нурлан Атыгаев лично посетил многодетные семьи и одиноко проживающих граждан в селе Арыкбалык Айыртауского района, напомнил им о правилах пожарной безопаснос­ти при использовании печей на твердом топливе, электрических и газовых приборов. После проведенных инструктажей представители местных исполнительных органов и сотрудники органов гражданской защиты установили в домах датчики угарного газа.

Как сообщили в департаменте по ЧС СКО, в широкомасштабной акции были задействованы более 200 человек. За 2 дня они посетили свыше 2 500 дворов области – это более 5 тыс. человек.