​В фокусе – проблемы бизнеса

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития и поддержки предпринимателей, в частности малого и среднего бизнеса, проблемы, с которыми они сталкиваются.

Согласно утвержденному графику поездок, Б. Палымбетов прибыл в Павлодарскую область, чтобы изучить и рассмотреть проблемы предпринимателей региона, обсудить позиции области в рейтинге «Деловой климат» и уровня коррупции и теневой экономики.

Во второй половине дня Болат Палымбетов встретился за «круглым столом» в Палате предпринимателей с деловыми людьми региона.

Напомним, что институт бизнес-омбудсмена создан в соответствии с поручением Президента РК по инициативе Национальной палаты предпринимателей. С января 2016 года он укреплен нормами Предпринимательского кодекса, который подробно раскрывает правовой статус бизнес-омбудсмена. Это абсолютно новый институт для страны. Его высокий статус и широкие полномочия позволяют гораздо эффективнее решать системные проблемы казахстанского бизнеса и коллизии в законодательстве.