В фокусе реформ

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Асель Шаяхмет

В столичном Доме дружбы прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Участники заседания обсудили реализацию поручений Главы государства, озвученных на ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». Также собравшиеся говорили о деятельности депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» Парламента РК в контексте реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Депутатское объединение «Бір ел – бір мүдде» начало работать в июне текущего года. Это новый этап развития парламентаризма, поскольку сформирован конкретный инструмент межпалатного и межпартийного взаимодействия по вопросам укрепления общенационального единства.

Открывая заседание Совета АНК в преддверии Дня Республики, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов подчеркнул, что прошедшая в стране конституционная реформа, выборы Президента, Парламента и маслихатов всех уровней, форумы Национального курултая, идея «Әділетті Қазақстан» задали новый вектор развития страны. Это вектор справедливости, новых возможностей для участия граждан в управлении государством, дополнительных социальных и политических лифтов. Он также отметил важность четкой политической установки Главы государства, которая проходит красной нитью во всех его выступлениях, а именно укреп­ление единства нации, которое зависит от успехов проводимых реформ.

– Сегодня наша общая задача – двигаться в фарватере идеологии реформ, – сказал Марат Азильханов.

По его словам, утверждая новые общественно важные ценности, такие, как «Адал азамат», мы определяем главной задачей укрепление гражданской идентичности.

– Казахстанский патриотизм, принцип «Одна страна – одна судьба» должны быть сердцевиной всех наших мероприятий. Это первый идеологический кейс нашей работы. Каждый проект Ассамблеи – это новый шаг в воспитании патриотических чувств, любви к Родине и трепетного отношения к своей земле, – отметил зампред АНК. – И при этом еще раз отмечу, что государство и впредь будет создавать все условия для сохранения и развития нашего многообразия.

С докладами в ходе мероприятия выступили министр просвещения Гани Бейсембаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, вице-министр культуры и информации Канат Искаков, депутаты Сената Парламента Нурторе Жусип и Закиржан Кузиев.

Акцент в своем выступлении министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сделал на инклюзивном образовании. По его словам, сейчас происходит полное переосмысление понятия «инклюзия». В итоге учебные заведения полностью перестраивают образовательные процессы для данной категории учащихся.

Этот вопрос рассматривается в Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы. Более того, разрабатывается отдельная Дорожная карта по развитию инклюзивного образования на 2023–2025 годы. В рамках этой программы запланирован ряд мероприятий, экономических рекомендаций о том, как правильно и содержательно готовить педагогические кадры согласно новым разработкам. К слову, все 49 отечественных университетов, готовящих педагогов, будут обучать принципам инклюзивного развития. А это значит, что любой специалист-педагог по окончании вуза будет обладать навыками инклюзивного образования.

В рамках мероприятия также прошла встреча министров просвещения, науки и высшего образования с членами Совета АНК, на которой в свободном формате участники обсудили вопросы, волнующие представителей этнокультурного сообщества страны.

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